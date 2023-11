Az EV9 utastere jelentősen átalakult a legjobban az egyedfejlődés során. Itt veszett el a tanulmányautóban megismert legtöbb érdekesség, bár valószínűleg azok többsége egy nappaliban állta volna csak meg a helyét, menet közben, egy autó belsejében nem. Bánkódni mégsem kell, mert a belső így is remekül sikerült. Egységes a dizájn, látványos a vezető előtt végighúzódó két 12,3 colos kijelző, amik egy kisebb 5,3 colosat fognak közre, és szinte egynek tűnnek.

Ha nem lenne elég a kijelzőből, még egy 12 colos head up display is jut a sofőrnek, a korábbiakon túl. Belsejében jó érzékkel osztották el a funkciókat az érintőképernyő és a valódi gombok, kapcsolók között, amit biztonságosabb, egyszerűbb gombbal kezelni, az gombot, kapcsolót kapott. Emellett rejtett, a műanyag felületébe süllyesztett gombjai is vannak a Kia-nak.

Fedélzeti rendszere is átgondolt, a legtöbb funkció könnyen elérhető, a rendszer gyors, és a kiejelző képe, felbontása is hozza, amit ebben a kategóriában tudni kell. Egyedül a kötelező, sebességkorlátozásra figyelmeztető és sofőrfigyelő rendszert érdemes deaktiválni minden elinduláskor, viszont ezt nem könnyítette meg a Kia, rengeteg kattintás és görgetés után hatástalanítható csak a vezetőt halálba kergető csipogás.

Jó fogású az alul-felül kissé lapított kormánykerék, nem vesz el helyet a kormány mögötti bajuszkapcsolóra költözött irányváltó – habár az indítógombot nem ide tettem volna – és minden kezelőszerv, elérhető, logikus helyen található. Ránézésre nem tűnik minden felület prémiumnak, cserébe gondolj arra, – és töltsön el kellemes, bizsergető zöld érzéssel – hogy a műanyagok, felhasznált anyagok jó része PET-palackból, és levitézlett halászhálóból készült.

A kidolgozás, összeszerelés minőségi munka, vannak olyan lassan kötelező extrák is benne, mint a dekorelemek mögül derengő hangulatvilágítás, vagy a masszázsfunkció. Ha már ülések: az EV9 kétféle üléskiosztással kapható, hat és hétszemélyesként, ahol a különbséget a második sorban kell keresni. Itt a hagyományos, padszerű három ülőhelyet biztosító ülés és két extra fotel is. Ezek lehetnek forgatható, tologathatók, vagy éppen extra kényelmes, szundikálásra is alkalmas állapotba hozhatók is.

Érdekes, hogy az első ülésekből is lehet ágyat faragni – menet közben is, ami azért izgalmas, de a jelek szerint a Kia bízik benne, hogy nem komplett hülyék ülnek majd az EV9 kormánya mögé és nem használják ezt a funkciót vezetés közben – ami lábtámasszal és szinte vízszintesbe állított háttámlával kínál extra kényelmet. Szerencsére normál állásban is parádésak az ülések, pihepuha az előre-hátra is állítható fejtámla, és olyan kényelmesen lehet benne ülni, mint kevés más autóban.

És mindezt az összes sorban, úgy, hogy 190 centivel még a könnyedén megközelíthető harmadik üléssorban is marad kétujjnyi hely a térd és a második üléssor háttámlája közt, miközben a fejtér is komfortos marad. Persze az összes ülést használva – a harmadik sort gombnyomásra villanymotorok csalogatják elő a padlóból – a csomagtartó aránylag szűkre, 312 literesre fonnyad. Aki viszont inkább csomagot szállítana, mint a pajtásait, az az ülések hajtogatása után 2993 literes teret rámolhat tele dolgokkal.