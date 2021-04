Egy konnektorról tölthető akkus hibrid akkor ér sokat, ha kilométerenkénti szén-dioxid-emissziója 50 gramm alá megy. Ez itt kipipálható, a WLTP szerint 1,9-2,2 l/100 km átlagfogyasztás 43-49 g/km CO2-nek felel meg.

Azért épp ennyi az annyi, mert az 50 g/km alatti konnektoros hibridek egyelőre ugyanúgy duplán számítnak egy márka flottaemissziójába, mint az elektromos autók. Annyira fontos az arculatilag és anyagilag is visszás határérték-túllépés elkerülése, hogy a Mercedes be sem vezette a frissen kifejlesztett, 2,0 benzines E 350-et, mert rontaná a CO2-arányokat és a típusengedélyek beszerzése is költségekkel jár.

Itt a hibridhajtás villanymotorja a 9 fokozatú automatikus váltó harangjában van, 90 kW (122 LE) a teljesítménye és 440 Nm a forgatónyomatéka. A tesztautó négykerék-hajtású, ami a dízel hibriddel is opció, a másik lehetőség mindkettőben a hátsókerék-hajtás.

Hathengeres plug in hibridje csak a BMW-nek van, a zöld rendszámos E-osztályban meg kell elégedni egy soros négyhengeres benzinessel (vagy a nála jóval takarékosabb dízellel). Az 1991 köbcentis benzines percenként 5500-as fordulatszámon 211 lóerős, nyomatékmaximuma igen magas, 400 Nm és már 1600-on.

Kétféle töltőkábel jár az autóhoz, a 230 voltos otthoni mellé a Type2-es is. A fedélzeti töltő 7,4 kilowattos így a 13,5 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor két óra alatt nulláról teletölthető. Egyenáramú villámtöltést a tesztautó nem kínált, a CLA-val szemben.

599 000 Ft az AirBody Control felára, az elöl kettős keresztlengőkaros, hátul ötlengőkaros futóművű tesztautó tehát légrugós, amit adaptív lengéscsillapítással kombinál a márka. Egyes konnektoros hibridek és villanyautók elhasalnak a gyenge terhelhetőségen, de az E-osztályba 640 kilót rámolhatunk, ami a kombiért kiált. A 4×4-es konnektoros hibrid 1990 kilóról indul vezető és csomag nélkül. Egy jól felszerelt, limuzin tokkal-vonóval 2085 kg-ot nyomhat teletankolva. Ehhez illik a vontatható tömeg, a fékezett utánfutó akár 2100 kg-os lehet.