Zöld rendszámmal, az ártatlanság színében és alapáras kerekeivel érkezett a tesztautó, amely ebben a hivalkodásmentes összeállításban cseppet sem magamutogató autó, pedig 15,5 milliótól felfelé lehet rá költeni.

Hossza 4923, szélessége 1852, magassága 1468. A tengelytáv 2939 mm. Négyféle felni választható hozzá, mindegyik 18 hüvelykes, de ez az egy az igazán áramvonalas

Kívülről csak az embléma, az alapáron 18-as felni és a hátsó lökhárítóban lévő töltőnyílás különbözteti meg a hibridverziót a többitől. Más keréktárcsa is rendelhető hozzá, de aki beéri a tesztautón láthatóval, az valamivel kisebb légellenállásnak örülhet az áramvonalas felnivel.

Hosszú orrú, sikkes limuzinarányokat mutató autó, kicsit túlságosan is a Mercedes mostani formanyelvéhez ragaszkodó vonalakkal. Annyira közel áll a C- és az S-osztályhoz, mint az egyik BMW vagy Audi a másikhoz, egy ennyire erős márka nem lenne rászorítva a túltolt családi identitásra. Cserébe ez is éppoly elegáns és szép autó, akárcsak kisebb és nagyobb testvére.