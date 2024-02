Mindenekelőtt kezdjük azzal, hogy a KIA Connect névre hallgató mobiltelefonos applikációja irdatlanul jól működik az EV9-hez. Aki ebben a világban nincs képben, annak hasznos lehet, hogy ma már a legtöbb gyártó kínál olyan alkalmazást, amit az autóval össze lehet párosítani és a legtöbb esetben hasznos funkciókat működtetni róla. Leginkább prémium gyártóknál jellemző, de a koreaiak is jó ideje kínálják már.

Mit lehet kezelni a telefonról? Távolról el lehet indítani a szellőztetést, ami villanyautóknál a leghatékonyabb, fagypont alatti külső hőmérséklet mellett is pár perc alatt prezentálja a pokol tüzének hőjét. Az EV9-nél be lehet állítani a hőfokot, felfűteni az első kettő és hátsó kettő ülést, a kormányt, és még ezek intenzitását is be lehet állítani. Navigációs útvonalat lehet küldeni a multimédiára, nyitni-zárni az autót, menet- és szervizadatokat lekérni és a töltés folyamatát figyelni.

Miután ez teljesen ingyenes és minden új autóban van már SIM kártya, az online kapcsolat sem opció, ezzel a funkcióval pedig sokkal közelebb hozható az autó kényelme, mint azt eddig ismertük. Hogy a kanapén ülve hajnalban szürcsölgetem a kávémat indulás előtt, közben az autó felfűt és még a navigáció is rajtra kész? Nekem ez egy hideg reggel aranyat ér. Kivétel nélkül minden nap működött hiba nélkül, alkalmanként 5-6 kilométert szív le az akksiból ilyenkor, ami túlélhető.

Hat ülés, üzleti helykínálat



Mindenképp három üléssoros az EV9, a kérdés az, hogy hét- vagy hatüléses kivitelre van szükség. Tesztautónk az utóbbi, a hátsó rész leginkább egy repülőgép business osztályára hasonlít. Két jókora fotel kerül középre, amik fűthetőek és szellőztethetőek is, igény esetén pedig egy mozdulattal szembe fordíthatóak a hátsókkal. Könnyen forog, csak arra kell figyelni, hogy az elsők fejtámláitól elférjen.

Annyira nincs ám nagy hely hátul ilyenkor, felnőttek közt meg kell küzdeni a lábtérért, de néhány alkalommal biztos használható. Családiként is hasznos, ha valaki bírja a hosszú utakat háttal, sokkal könnyebben kordában tarthatóak a gyerekek, legalábbis a képzeletem szerint.

Lábtérből úgy van elég mindkét hátsó sorban, ha az ülések előrefelé néznek, úgy még a harmadik sort is bevállalnám, széltében bőven jó két felnőttnek. USB-csatlakozók, kislámpák, klíma panel, szellőzők, még napfénytetőből is jut hátra, komolyan nem tűnik kényelmetlennek benne az utazás.

Első osztályú kényelem elöl

Majdhogynem fekvővé alakítható a két első ülés lábtámasszal meg minden. Masszírozni is tudnak négyféle programban, hűtés-fűtés is van bennük, ha hosszúra nyúlna egy töltés, ebben nem lesz kényelmetlen kivárni. Tetszik, hogy az ajtóra csoportosították gombok formájában ezeknek az extráknak a kezelését, mert ha még ezeket is a menüből kéne irányítani, komoly bajban lenne a sofőr.

Így is összesen három kijelző figyel felém ahogy beülök a forró ülésbe. Egy 12,9 colos a műszerblokk, egy ugyanekkora multimédia, a kettő közé meg beszuszakoltak egy 5,3 colosat, ez dedikáltan a klíma funkcióké. Önmagában jó ötlet, hogy ne tűnjön el, gyakorlatilag eléggé betakarja a kormány, de jó eséllyel ezt úgyis csak ritkán kell majd használni.

Multimédia rendszere jól használható, pörgős a szoftver, logikus, csak egy-két menü elég mély, nagyon sok a beállítási lehetőség, így el lehet veszni benne. A tér miatt kicsit messze is van, előre kell hajolnom, hogy elérjem, és amikor megtámasztom a kezem az alatta lévő peremen, rendszerint elnyomom a menüt, mert oda gyors érintőgombokat terveztek. Ez tűnik csak rossz megoldásnak, minden más egészen szokható és még érdekes is.

Pár nap után bejött az irányváltó kar kezelése is, mókás, hogy hátramenetbe téve rezeg… Ezzel először egy kicsit zavarba hozott, aztán összeszoktunk, végül a karon lévő indítógomb is ösztönösen használhatóvá vált, nekem ez jó újításnak tűnik. Szögletes kormányán komoly a gombtenger, de addig örüljünk, amíg van még mit nyomkodni, a középkonzolon pedig egész sok a hely, még alatta és előtte is elférnek nagyobb tárgyak.

Minőségre gyengébb, mint vártam, de csak mert a mérethez, formához és funkcióhoz magasabb szintű kidolgozást társított a képzeletem. Viszont az EV9 nem sokkal akar több lenni, mint egy nagyra nőtt KIA. Ez olyan szinten jó, hogy az akarat hiánya miatt nincsenek benne túltolt, gagyin megoldott részek. Minden korrekt, tapintásra, ránézésre jó, az óriási karosszériának pedig minden joga meglenne csavarodni, ezáltal recsegtetni a belső elemeit, de nem. Itt minden katonás rendben viseli a ramaty hazai utakat.

319 literes raktér marad a harmadik üléssor mögött is, így pont mindenki hozhat egy nagyobb hátizsákot magával az útra. A két leghátsó ülés elektromosan mozog, minden ülést lehajtva pedig hajszál híján 3 köbméter a raktér, ami óriási. Az asztalnyi „géptető” alatt is találunk csomagtartót, frunkot (frunk= front trunk, első csomagtartó), ami ebben az esetben 52 literes, pont elnyeli a töltőkábeleket, az egymotoros hátsókerekes verzióban viszont 90 literes rekesz kerül ide.