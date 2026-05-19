Az elektromos autók tulajdonosai egyre kreatívabb módszereket keresnek a töltési költségek lefaragására. Egy üzbegisztáni BYD Song Plus gazdája nem mindennapi kísérletbe fogott: egy saját, „ingyenes” töltőállomást épített közvetlenül a tetőlemezre.

A neten felbukkant videó tanúsága szerint a kínai crossover tetejére egy meglehetősen terebélyes napelemes rendszert rögzítettek. A házi kivitelezésű konstrukció az alábbi elemekből áll:

Egy 640 W teljesítményű napelem panel,

Egy töltésvezérlő elektronika,

Egy pufferakkumulátor a napenergia tárolására,

Valamint az autó töltőportjához csatlakozó kábelezés.

Gyakorlatilag egy autonóm minierőműről beszélünk, amely elméletben lehetővé teszi a jármű töltését az otthoni hálózat vagy a nyilvános oszlopok mellőzésével.

Mit mutat a matek a gyakorlatban?

Egy hagyományos háztartási konnektor nagyjából 1,5–2 kW teljesítményt tud felvenni egy villanyautó. Ezzel a BYD Song Plus EV – verziótól függően – 71,8 és 87 kWh közötti kapacitású akkumulátorai szűk két nap alatt tölthetők csurig.

Ez sem ideális, pedig ebben az esetben mindig jön az áram, és innen már sejthető, hogy mi a baj a napelemes megoldással.

A tulajdonos kísérletében a tetőre szerelt napelemes rendszer derült, napos időben legfeljebb 1 kW teljesítményt képes leadni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a töltési idő a legjobb esetben is nagyjából 15–17 (napsütéses) órára nyúlik, felhős időben pedig ez az érték drasztikusan megnő. Sötétedés után a töltőberendezés természetesen használhatatlan.

@pressauz В Узбекистане мужчина придумал «бесплатную» зарядку для электромобиля В соцсетях активно обсуждают необычную идею владельца электромобиля из Узбекистана. Мужчина установил солнечные панели прямо на крышу автомобиля и подключил их к системе зарядки машины. Теперь электромобиль может подзаряжаться как во время движения, так и во время стоянки. Видео с необычной конструкцией быстро стало вирусным и вызвало большой интерес у пользователей. Одни называют это «технологией будущего», другие считают, что такая система особенно полезна в условиях жаркого и солнечного климата. ♬ оригинальный звук - Пресса – Новости Узбекистана

Kihívások és az új tuningkultúra

A rendszernek van egy másik kifejezetten bosszantó ergonómiai hibája is: a kábel csatlakoztatásához a tulajdonosnak résnyire nyitva kell hagynia az egyik ablakot vagy a csomagtérajtót.

Figyelembe véve az Üzbegisztánra jellemző napfényes klímát, bizonyos napokon egy ilyen konstrukció akár még hatékony is lehet. A mindennapi, valós felhasználás során azonban ez a barkácsmegoldás egyelőre képtelen teljesen kiváltani a hagyományos hálózati töltést. Ráadásul a tetőre szerelt installáció meglehetősen sérülékeny, és a közúti használathoz hivatalosan is legalizálni, engedélyeztetni kellene az aerodinamikát is rontó átalakítást.

A rendszer tehát egyfajta gondolatkísérlet, “megcsinálta mert megteheti” alkotás: ha a fizetős városi villámtöltők áraihoz viszonyítjuk, egyetlen teljes feltöltéssel a tulajdonos átlagosan mintegy 100 ezer üzbég szomot (közelítőleg 3000 forintot) takaríthat meg.

Az ehhez hasonló projektek tökéletesen rávilágítanak arra, hogy milyen gyorsan kezd kialakulni egy teljesen új, sajátos kísérletezési kultúra a villanyautók körül. Míg régen a tuning egyet jelentett a sportkipufogóval, a peremes alufelnikkel és a látványos spoilerekkel, addig ma a napelemek, az energiahatékonyság hajszolása a jellemző.