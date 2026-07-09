Talán nem nyilvánvaló mindenki számára, hogy a McLaren 2017 óta immár három modellt húzott fel ugyanarra a platformra. Először jött a 720S, aztán a 765LT, majd a 750S – a szám minden esetben az azonos M840T kódjelű, 4.0 V8-as turbómotor aktuális csúcsteljesítményét jelezte.

19 fotó

Ennek az evolúciós folyamatnak a legújabb lépcsője a most bemutatott 788HS, ahol a HS a High Sport kifejezésre utal. Ezt a típusjelzést korábban mindössze kétszer alkalmazta a gyár: először 2012-ben, a 10 példányban gyártott MP4-12C HS esetében, majd 2016 és 2017 között, amikor a 675LT-ből készítették el az MSO HS típusjelzésű, nagyobb teljesítményű, nagyobb leszorítóerejű különkiadást, összesen 25 példányban.

A mostani 788HS sem készül majd végtelen darabszámban, de a gyártási kvóta barátságosabb: 100 kupét és 100 spidert fognak gyártani.

A 788HS a 720S-sel megkezdett szupersport-modellcsalád legjobb teljesítmény/tömeg arányú tagja, a 1265 kg száraz tömeg 623 LE/tonnát jelent. Ehhez társul még az egyedi aerodinamikai csomag, a megújult formai jegyek és az újragondolt személyre szabási lehetőségek.

A leszorítóerő 10%-kal nagyobb, mint a 765LT esetében. Az áramlástani fejlesztések kulcsfontosságú elemei az első gépházfedél új, S alakú légcsatornája, a magasabbra emelt, aktív hátsó légterelő, a Forma-1-es ihletésű hátsó diffúzor és az egyedi első splitter. A hátsó szárny alatti panel kialakítása a hajtáslánc hűtését is segíti. A kupé tetején légbevezető kürtőt alakítottak ki, a spideren ilyen nincs.

Esztétikailag különleges opció a festetlen karbon kompozit karosszéria, amely teljes egészében szabad rátekintést enged az autó tömegét alacsonyan tartó borítópanelek szerkezetére.

Az utastérben is a szénszálas idomok dominálnak, például a középkonzol is ebből a könnyű anyagból készült. Az ülések egyedi perforálásúak, a HS sportosságáról egyedi plakett tanúskodik.

A már említett motor 8500/percnél szabályoz le, legnagyobb teljesítményét 7500/percnél adja le. A maximális forgatónyomaték 800 Nm (5500/perc). A 788 HS mindössze 2,8 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, és ha még 4,2 másodpercig a padlón tartjuk a gázpedált, már 200 km/órával robogunk. A végsebesség 330 km/óra.

A blokk rögzítését úgy hangolták be, hogy közvetlen és kiszámítható vezethetőséget biztosítson, ugyanakkor nagyobb távolságokon kényelmes utazást tegyen lehetővé.

Az első futóművet 5 mm-rel leültették a 750S-hez képest, a harmadik generációs proaktív futómű-szabályozás a hidraulikus lengéscsillapítók összekötésével biztosít oldaldőlés-szabályozást, nincsenek tehát hagyományos kanyarstabilizátorok.

A karbon kerámia fértárcsák a McLaren Sennából származnak, a kovácsolt alumínium monoblokk első féknyergekben hat dugattyú dolgozik. A 720S – 765LT – 750S széria történetében a 788HS az első modellváltozat, amely központi anyás keréktárcsákat kap, abból is speciálisan könnyített darabokat.

A vezetőközpontú belső térben a műszereket a kormányoszlopra, a hajtáslánc és a futómű üzemmódkapcsolóit a kormánykerékre telepítették, és van rajtautomatika is. A motorhang új hangolást kapott, karakteresebb az indításkori koncert, és nagy fordulatszámon is teltebben szól a motor.

A sok jó hír mellé egy rossz a végére: a McLaren a jelenlegi V8-as széria utolsó fejlesztési állomásaként tekint a 788HS-re, azaz amikor kifut a gyártás, nem kap közvetlen utódot – hogy mi váltja a középmotoros sportautót, arról nincs még információnk.