Szerintünk minimum merészség Sennának hívni egy autót, amit természetesen nem az unokaöcsről, Bruno Sennáról, hanem a háromszoros F1-világbajnokról neveztek el, aki 1994-ben veszítette életét a Tamburello kanyarban, a San Marinó-i Nagydíj hetedik körében. A McLaren így döntött, a család hozzájárult, következésképp Ayrton Senna nevét viseli cég a legpengébb sportautója.

Kézigránát, négy keréken. 4,0 literes, V8-s turbómotorja 800 lóerős, newtonméterből ugyanennyi van

Fejlesztésekor az lehetett a jelszó, mint a Ferrari F40 konstruálásakor. Ami Itáliában veloce, az Angliában speed. A közúton is használható szupersportautóban mindent megtalálunk, ami gyorsabbá teheti és mindent kihagytak belőle, ami lassítaná. Köztük a hibridrendszert és az összkerékhajtást is. Látva a Porsche 911 GT2 RS 6 perc 47,3 másodperces nürburgringi köridejét, amivel atomjaira porlasztotta a hibridhajtású 918 Spyder körrekordját, a belső égésű benzines motor még most is mindent visz, ha tömeg/teljesítmény arány javítása és a minél jobb versenypályás bevethetőség a cél.