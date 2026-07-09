Piros, sárga, zöld. Világszerte ‒ na jó, majdnem világszerte ‒ ez a bevett színsorrend a közlekedési lámpáknál, legyenek azok akár álló, akár fekvő pozícióban. Kivéve egy kereszteződést az Egyesült Államokban, ahol a teljesen hagyományos lámpában felül van a zöld, a piros pedig csak alul, a sárga alatt található.

A New York állambeli Syracuse városában található Tipperary Hill nevű városrész egyik főbb utcáján található a fejre állt, vagy fejre állított jelzőlámpa, kinek hogy tetszik. A helyieknek persze ez a normális, már az 1920-as évek óta így szabályozzák ebben a kereszteződésben a forgalmat.

A furcsaságnak történelmi okai vannak. A Tompkins Street és a Milton Avenue találkozásában eredetileg hagyományos közlekedési lámpát telepítettek, ám az erre élő ír bevándorlók, valamint leszármazottaik nagyon ágáltak a fényjelzések ellen. Az ok az volt, hogy a felül lévő piros fényt a britekkel azonosították, akik ilyen formában is elnyomják az íreket, akiknek a zöld tulajdonképpen a nemzeti színük. Fiatalok többször is összetörték a lámpát, amit a városvezetés rendre kicserélt. A sokadik javítás után elégelték meg ezt a huzavonát, és döntötték el, hogy itt kivételesen fejjel lefelé szerelik fel a fényeket, hogy nyugodtak legyenek a helyiek.

Mindez tehát azóta is így van ott, és tudomásunk szerint csak ott. Maguknak az íreknek Írországban semmi bajuk azzal, hogy piros, sárga és zöld a lámpák fényeinek sorrendje, legalábbis nincsenek tömeges átszerelések.

Könnyen lehet azonban, hogy a jövőben változni fognak a közlekedési lámpák színei: