A közúti autós forgalom irányításában több mint 100 éve vesznek részt a fényjelzések, a piros, sárga és zöld színeket Alaszkától Ausztráliáig, Japántól Argentínáig mindenütt használják és értik a közlekedők. Ám egy, az önvezető autók elterjedését vizsgáló kutatás szerint az 1914 óta létező rendszer hamarosan reformra szorulhat, az autonóm járgányok miatt érdemes lehet bevezetni egy negyedik színt, a fehéret is.

Az önvezető autók hardveres feltételei – kamerák, lézeres radarok és további érzékelők, elektronikus kormányvezérlés, online kapcsolat stb. – már jó pár éve elérhetők, ráadásul folyamatosan tökéletesednek, finomodnak, ám szoftveres szempontból továbbra is túl nagy falatnak bizonyul az emberi viselkedés, azaz a többi közlekedő kiszámítása, előrejelzése, modellezése, tulajdonképpen a jogi keretek mellett ez a gátja az igazi áttörésnek.

Ha úgy nézzük, apró, mégis forradalminak tekinthető újítás lehet a megoldás, legalábbis ha elhisszük, az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE – a villamosmérnöki és számítástechnikai tudományokhoz kapcsolódó kutatásokkal, ezen szabványok kidolgozásával, a területek oktatásával, tudományos konferenciák szervezésével foglalkozó nemzetközi szakmai szervezet) kutatóinak új tanulmányában megjelent eredményeket.

Az általuk bevezetésre ajánlott „fehér lámpa” az önvezető autóknak, valamint minden sofőrnek azt jelezhetné, hogy az adott pillanatokban át kell adni az irányítást a gépjárműnek.

„A koncepciónk szerint a kereszteződésekben az általunk fehér lámpás szakaszban az önvezető járművek komputerei kapnák meg az irányítást, ami az embereket is tájékoztatná arról, mi a teendőjük. A piros továbbra is tilost, a zöld továbbra is szabad utat jelentene, míg a fehér fény azt üzenné az embereknek, hogy egyszerűen kövessék az előttük haladó autót” – magyarázta Ali Hajbabaie, tanulmány egyik társszerzője, az Észak-karolinai Állami Egyetem közlekedéstudományi kutatója.

A fehér fény felgyulladása tehát az önjáró autóknak azt üzenné, hogy eljött az idejük, a rendszereik alkalmazásával, más zavaró, bizonytalansági tényezők nélkül közlekedhetnek, míg a hagyományos gépjárművek vezetői tudhatnák, hogy egyszerűen az előttük lévő jármű jelzéseire és viselkedésére hagyatkozhatnak, azaz ha az elindul-gyorsít, ők is ezt tehetik, ha megáll, nekik is ez a dolguk.

Abban az esetben, ha az adott kereszteződésben többségben lennének az emberi irányítású gépjárművek, a rendszer egyszerűen visszakapcsolna a hagyományos, piros-sárga-zöld hármasra.

Az IEEE kutatói által lefuttatott szimulációk szerint a fehér fény bevezetésével összességében a forgalom ritmusa és a fogyasztás is javulhat. Hozzátették, hogy az önvezető autóknak szánt negyedik lámpa fényének színe egyébként mellékes, a lényeg annyi, hogy megfelelő mértékben különbözzön a megszokott háromtól.