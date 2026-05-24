Nem kell indítógombot keresni, amint az autóba ülünk, készen állunk az indulásra. Csak a középkonzolból kiálló egyedi, formás menetválasztót kell D-be pöccinteni, de érdemes előre kitalálni, ha egypedálos vezetési módban akarunk haladni, mert ebbe be- és kilépni csak P állásban lehet.

Ilyen fura anomáliákkal, logikai bukfencekkel lehet még találkozni, például akkor, amikor egypedálos vezetési módban visszavesszük standard szintre a rekuperációt. Tulajdonképpen ezzel az egypedálos funkció lényegét öljük meg, mert közel sem lassul úgy az autó, ahogy azt elvárná az ember. Ezen a fronton azért van még mit tanulnia a Niónak.

A rekuperáció három szinten állítható, a leggyengébb lehetőségnél csak enyhe motorfék lassít, teljesen ellenállásmentes gurulás nincs. A kormányrásegítésnél is három beállításból lehet választani, már alapmódban is tisztes mennyiségű visszajelzéssel, de van feszesebb lehetőség is – na meg könnyedebb, például városi körülmények közé. Feszesebb módban fura kapcsolatot érzékelhetünk az úttal, leginkább az enyhe vibrációt, rezgést tapasztalhatjuk, ami az aszfalt egyenetlenségéből jön.

Sok esetben árulkodik a kormányzás direktségéről a fordulókör átmérője. Látva a Nio 11,8 méteres értékét, dörzsölhetnénk a tenyerünket, nagy élményt mégsem nyújt az ET5 a kanyarokban. Pontos, stabil, de mégsem az igazi az egész, talán az autó nagy tömege miatt. Rossznak azonban semmiképp sem nevezhető, minden körülmények között bízhatunk abban, hogy kiszámíthatóan reagál az inputokra, így ki merjük használni a rendelkezésre álló teljesítményt.

Maga az úttartás is jó. Hogy ez mennyiben az adaptív futómű és mennyiben a lapos, széles, alacsony tömegközéppontú autókialakítás érdeme, az kérdéses. Mindenképp előbbi mellett szól, hogy bő két tonnával kell megbirkóznia. 19 colos felnikkel az úthibák kimozgása is tolerálható volt, látatlanban ez tűnik a bölcsebb döntésnek a 20-as kerekekkel és az azokhoz társuló peresebb gumikkal szemben.

Tetszett, hogy a különböző módokban a Nio ET5 nyíltan elárulja, milyen 0-100 km/órás gyorsulási értékekkel számolhatunk. Ha ez nem tetszik, a legtöbb esetben felülírhatjuk, bár nehéz takarékosnak nevezni az Eco módot, ha a legkisebb pedálérintésre ugrik a kocsi. Az eltérő módokban más és más a futóműhangolás is. Egy dedikált teljesítménymód csak a menürendszerből érhető el, ehhez teljesen meg kell állni, és többször is megerősíteni, hogy megértettük, hogy minden teljesítmény a nyakunkba szakad, a vezetéstámogatókat pedig letekeri a rendszer. A sofőrt körülvevő digitális tér átalakul, gyorsulás- és köridőmérő is megjelenik a főképernyőn.

A 489 lóerő és a 700 Nm jelenlétét 120-130 felett halványabban érezni, kell némi türelem és még több hely ahhoz, ha az ember tényleg 200-zal szeretné hasítani a levegőt. Ez egyébként csendesen, zavaró gép- és szélzaj nélkül történik, a hangok fő forrása minden esetben az 1000 wattos, 23 hangszórós hifi.

A Nio ET5-tel az élet határozottan kényelmesebb hosszú utakon, lakott területen kívül. Érdemes azért letekerni a vezetéstámogatókat ehhez, a sávtartó izgága tud lenni, erre talán az autó szélessége is rásegít. A sebességtúllépésre figyelmeztető hang egyetlen érintéssel kikapcsolható a főképernyőn, ezt értékeljük.

Városban a nagy fordulókör mellett a korlátozott kilátási lehetőségek sem könnyítik a helyzetet. A hátsó ablak egyszerűen lőrésszerű, elöl pedig a hosszú, alacsony elejű orr hordoz magával mindig egy bizonytalanságot a padkák leverése miatt. Utóbbi elkerülésében azért segít a 360 fokos kamerarendszer és esetleg a parkolóasszisztens.

De mennyire lehetnek hosszúak azok a bizonyos hosszú utak? Tesztautónkba a nagyobbik, nettó 90 kWh-s akkumulátor került, melyet 97 százalékra feltöltve, 500 kilométeres becsült hatótávval vettünk át. Nem sokban maradt ez el az 532 kilométeres, legkisebb hivatalos WLTP-értéktől, ám ez egy optimista becslés volt még az ET5 részéről.

A valóság inkább 430-440 km-re jött ki, 20,8 kWh/100 km-es vegyes átlagfogyasztással, hagyományos tavaszi hőmérsékletek mellett. Autópályán 23 kWh/100 km-es fogyasztással számolva a hatótáv már inkább csak 390 km. A Nio egyébként tanult, és már az első újratöltés után 440 kilométeres becsült hatótávot írt teljes feltöltéssel, ezért mindenképp járt a pirospont.

Némi aggodalomra adhat okot, hogy a tesztautó akkumulátora már 5000 kilométer után a használat jeleit mutatta, állapota 97 százalékos volt a fedélzeti rendszer szerint. Megtudtuk, ennek oka a tesztautó visszaérkezése és gyors újbóli kiadása miatti gyakori gyorstöltés, melyhez hozzátették, az ET5 által kiírt érték idővel javulhat a gyorstöltést hanyagolásával, az AC-töltés vagy az otthoni hálózatra váltás előnyben részesítésével.