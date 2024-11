Köszönhetően a nagy tengelytávolságnak tágas belsőt kínál a BYD Seal. 178 centis magasságomhoz beállított vezetőülés mögé beülve legalább 10 centi hely maradt a térdem előtt és 5 cm a fejem felett az üvegtető ellenére. Ami rontja egy kissé a komfortot, hogy a vezetőülés alsó állásában a lábfejünket nem tudjuk bedugni.

A mindössze 11 centi vastag akkumulátorcsomagot dicséri, hogy összességében alig érzeni, hogy a lábunk alatt található, nem fut zavaróan magasan a padló. Ezt csak abból érezhetjük, hogy nem kínál igazán alacsony beállítást a vezetőülés.

Az első ülések sportos megjelenésűek (így is hívják), de sokkal inkább kényelmesek, gyengeségei csak azért jönnek ki, mert az autó képes nagyon gyors lenni. Ilyenkor kiderül, hogy az oldaltartása ehhez kevés, főként comb részen, ahol az alátámasztás is rövid. A BYD Tang ülései kellenének idei is.

Fém helyett minden BYD Seal panoráma napfénytetőt kap, amely nyomán különösen világos az utastér. Ezzel szemben a hátsó ablakok sötétítettek. Az elsők viszont laminált kialakításuk, így adva nagyobb hang és hőszigetelést.

Nagyon jó az anyagminőség és az összeszerelés is. Szépek a fémhatású betétek és különösen elegánsak az Alcantara szerű részek. Látványos fehér és kék varrás fut a műszerfal felső részén az ajtókon és az üléseken. Nem kevésbé elegáns az ülések steppelt kialakítása.

Olcsó műanyagokat talán az ajtózsebeknél találni, amelyek nem is túl nagyok, fél literes palackoknak elég. Van viszont bőséges hely a középső könyöklő alatt, illetve pakolhatunk ezt azt a – a plüssel bélelt – kesztyűtartóba is, vagy a váltókar alatti alsó polcra is.

Remek fogású az alul kissé lapított kormány. Jó a mérete, megfelelő a vastagsága és kellemes a tapintása is. Kifejezetten tetszetős a váltókar szigete, mind az üvegszerű apró kar, mind a körülötte lévő zongoralakk felület fém gombokkal. Fényekkel hangsúlyozza ki a BYD ennek szerepét, nemcsak a kiválasztott fokozat világít erősebben, de amikor beülünk az autóba egy kis jelzőfény hívogat, hogy hol is kell beindítani a motort.

Óriási 15,6 colos képernyő uralja a műszerfalat, amely BYD szokásnak megfelelően elforgatható, azaz lehet állított vagy fektetett formátumú. Feltűnő, de feleslegesen nagy a képernyő, nem javít az ergonómián, hogy ekkora. Hiszen a kormányról nem vezérelhető dolgokért túrni kell a menüben. Ha lenne rajta fix sáv, például a légkondicionálásnak, ahogy a BYD Tang esetében, akkor jobba ki lehetne használni a méretét.

4G-s kapcsolattal online frissíthetők az infotainment funkciók „Hey BYD” paranccsal pedig a hangvezérlés is aktiválható, amellyel lehúzhatjuk az ablakot, de főként a navigáció kezelése lehet könnyebb. Gyengesége, hogy a magyar településneveket nem igazán érti.

A vezető előtt 10,15 hüvelykes változtatható képű LCD szerepel, a műszerek és adatok megjelenítésére.

Elöl és hátul egyaránt találunk USB-A, USB-C (60W) és 12 voltos csatlakozókat is. Ezen felül elöl két 15W-os vezetéknélküli töltővel is juttathatunk energiát az erre alkalmas eszközünkbe. A hátsó utasok komfortját olvasólámpa és akasztó is javítja.

Érdekes a csomagtartóban mélynyomóval megtámogatott 12 hangszórós Dynaudio hifi, mert ha digitális jelen érkezik a zene, mondjuk telefonon Spotify-ról, akkor szép hangzást produkál, de rádiót hallgatni benne cseppet sem felemelő. Vélhetően a rádióerősítője nem túl erős.

A tolatókamera képe kiváló, kifejezetten jó teljesítményt nyújt éjszaka, összevetve más rendszerekkel. A kijelzőn megjelenő kép éles, részletgazdag. 360 fokos kameraképet használhatunk, nemcsak parkoláskor, de menet közben is körbe nézhetünk az autó körül, de választhatunk madártávlati megjelenítést is.

Ez jól is jön, mert kissé nehéz átlátni hátrafelé a karosszériát. De ennél is zavaróbb a szélvédőn lévő kamera- és tükörsziget, amely az erősen döntött szélvédőn annyira nagy helyet takar ki, hogy a közlekedési lámpáknál elsőként állva, hajolgatni kell, hogy lássuk mikor vált zöldre.