Nem mindenkinek szenvedély az autóvezetés. Sokan egyszerűen csak azért ülnek volán mögé, mert muszáj: munkába kell menni, gyereket vinni, bevásárolni kell. Ettől azonban még a vezetés felelősség, és vannak olyan alapvető képességek, amelyek nélkül egyszerűen nem működik biztonságosan az autózás – még akkor sem, ha a jogosítvány már rég ott lapul a pénztárcában.

Ha a most következő néhány dolog közül több sem megy, lehet, hogy ideje lenne újragondolni, mennyire jó ötlet vezetni.

Tudd, mi történik körülötted

A vezetés nem csak arról szól, hogy előre nézel. Figyelni kell a tükröket, a holtteret, a gyalogosokat, a kerékpárosokat, a hirtelen fékező autókat. Ha valaki percekig észre sem veszi, mi történik körülötte, az komoly veszélyforrás lehet a forgalomban.

Használd a tükröket és az indexet

Meglepően sok sofőr kezeli opcionális extraként az irányjelzőt. Pedig a közlekedés együttműködés: a többi autósnak tudnia kell, mire készülsz. A tükrök rendszeres ellenőrzése és az időben adott jelzés alapvető része a biztonságos vezetésnek.

Egyenes vonalban haladás, kanyarodás

Ha nem tudjuk a sávban tartani az autót, nem megfelelő ívben kanyarodunk, azzal nagyon össze tudjuk zavarni a többi autóst. Ez a vezetés alapja!

Tarts követési távolságot

A „rátapadok az előttem haladóra” stílus nem gyorsítja a közlekedést, viszont jelentősen növeli egy esetleges baleset esélyét. Ha nincs elegendő követési távolság, egy hirtelen fékezésnél már nincs idő reagálni.

Érezd az autót

Megfelelően fel kell mérni autónk helyszükségletét egy adott manőverhez, legyen az kikerülés, előzés, kanyarodás vagy éppen parkolás.

Magabiztosság gyorsabban is

Rengeteg autóvezető van, aki szinte soha nem használja ki az adott útszakaszon engedélyezett legmagasabb sebességet, mert fél. De a megengedett legnagyobb sebességgel is tudni kell biztonságosan vezetni.

Magabiztos fékezés

Biztos sokszor hallottad már azt a szót, hogy “vészfékezés”. De tudod, hogy valójában ez mit jelent? Amikor vészfékezünk, az a cél, hogy az autó a legrövidebb idő alatt, a legkisebb távolságon belül megálljon, elkerülve ezzel az ütközést. Sokan azonban ilyenkor nem merik eléggé lenyomni a fékpedált és nem lesz hatékony a művelet. Szóval a lényeg, hogy ha vészfékezést kell alkalmazni, akkor állj rá a fékre, mintha nem lenne holnap, ne engedd el akkor sem, ha az ABS már rezeg a talpad alatt, az azért van, hogy a piszok erős fékezés közben is tudj kanyarodni, ha szükség van rá.

Ismerd az autód

Ismerni kell a saját autód képességeit, és persze saját képességeidet is. Tisztában kell lennünk a fékúttal, gyorsulással, és ami ezeknél is fontosabb, meg kell tudnunk becsülni más járművek sebességét. Ha ez nincs meg, hogyan tud valaki biztonságosan kikanyarodni egy főútra, hogyan kezd bele egy előzésbe, vagy miképp vált sávot?

Ne fékezz ok nélkül

Ismerős az a sofőr, aki teljesen indokolatlanul rálép a fékre egy enyhe kanyarban vagy egy üres útszakaszon? A hirtelen, felesleges fékezések könnyen ráfutásos balesethez vezethetnek. A forgalomban a kiszámítható, egyenletes haladás az egyik legfontosabb dolog.

Akkor se kell át taposni a féket mint egy bolond, amikor a megengedett sebességgel haladsz, de meglátsz egy traffipaxot!

KRESZ

Nem kell orákulumnak lenni ahhoz, hogy előre tudjuk a többi autós viselkedését, szimplán tisztában kell lenni az alapvető KRESZ-szabályokkal és “olvashatjuk” a többi jármű várható mozgását. Szabályismeret nélkül vakrepülés az autózás.

Természetesen senki sem tökéletes sofőr, mindenki hibázik néha. De ha a fentiek közül több pontnál is magadra ismertél, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit újra átgondolni a vezetési stílusodat – vagy akár gyakorolni egy keveset. Az autó ugyanis nem játék: több száz kilónyi vas mozog körülöttünk, és egy rossz döntés pillanatok alatt balesethez vezethet.