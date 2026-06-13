1846. július 15-én indult el az első menetrend szerinti gőzvontatású vonat Pest és Vác között, ezzel pedig megkezdődött a hazai vasút máig tartó fejlődése. A közelgő, 180 éves évforduló alkalmából a MÁV egy különleges mozdonyt leplezett le nemrég a Nyugati Pályaudvaron.

“Ez a dicső történelem most találkozik a jövővel, hiszen országszerte a 180 éves magyar vasút hírét a legfiatalabb és legújabb mozdonyunk, egy Siemens Vectron fogja hordozni” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hozzátette: a bemutatót követően a mozdony Budapest és Keszthely között intercity vonalon forgalomba is állt. Az újdonság egy bérelt mozdony, ami egy ötéves szerződés keretében vesz részt a hazai vasúti közlekedésben.

Hegyi Zsolt a mozdony kapcsán azt is elárulta, hogy a 180. évforduló keretében eredeti pompájában állítják vissza a régi királyi várót, ahol korábban Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné várakozott. A váróteremben kávézó is lesz, így azok is megtapasztalhatják a monarchiabeli hangulatot, akik csak egy találkozóra, vagy egy frissítő kávéra szeretnének beülni a helyre.

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A mozdony fontos erősítést jelent, hiszen jövő hét szombaton, június 20-án indul a balatoni főszezon. A vakáció ideje alatt sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek a MÁV-csoport vonat- és autóbuszjáratai.

Az év végére várhatóan hatvan darabra nő a Siemens Vectron mozdonyok száma a MÁV-csoportnál.