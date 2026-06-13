Látványosan nagyot bukott Charles Leclerc a Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíj időmérőjén: a monacói a Q3-ban dobta el a Ferrarit, lényegében saját hibájából, amikor olyan helyen erőltette tovább gyors körét, ahol a tapadás már nem volt meg.

“Jól vagyok, eltekintve attól, hogy szégyellem magam, amikor idejövök a kamerák elé, és megint arról beszélek, hogy mi lett volna, ha” – magyarázta az autóját a múlt heti Monacói Nagydíjon is összetörő pilóta. “Szégyellem magam, hogy nem raktam mindent össze egy eddig alapvetően pozitív hétvégén. Visszajött az érzés, és optimista vagyok a holnapi nappal kapcsolatban, de jobb helyről kellene rajtolnom – a saját hibám miatt azonban ez nincs így.”

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Leclerc ezzel a tizedik rajthelyről vághat neki vasárnap a futamnak, amit aligha kezd remek lelkiállapotban. “Szégyellem magam és csalódott vagyok, azon emberek miatt is, akik támogatnak minket. Nehéz lehet velem maradni. Nincsenek kifogások, hibáztam.”

Leclerc komoly esélyt szalasztott el, melyet jól jelez az, hogy a második helyet megszerző csapattárs Lewis Hamiltontól egyenesen tartanak a Mercedesnél: