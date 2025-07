A mezőgazdaság azok közé a területek közé tartozik, ahol a lehető leghatékonyabb megoldásokra van szükség. Más kérdés, hogy azokat mindenki meg tudja-e fizetni, hiszen a traktorok árai között is nagy különbségeket lehet felfedezni. A világ egyik legdrágább traktorjának a John Deere 9RX 830-as számít, amely négy darab hevederes járószerkezettel rendelkezik, ennek köszönhetően meglehetősen szokatlan látványnak számít. Szélessége azonban még így sem haladja meg a három métert.

Mire használják a traktorokat a mezőgazdaságban? Ez abszolút szezonfüggő. Fontos szerepet töltenek be a talajművelésben legyen szó szántásról, boronálásról, vagy talajlazításról. Amennyiben fel vannak szerelve GPS-szel, abban az esetben pontos és precíz vetést képesek végrehajtani nagy területen. Speciális eszközökkel felszerelve pedig permetezésre és trágyázásra is használhatók. Emellett bár aratásnál a kombájnokra hárul a főszerep, azért a traktorok is segítenek a termények szállításában úgy, hogy a megrakott pótkocsikat elhúzzák a célállomásra.

4 fotó

A 9RX 830-as igazi high-tech, csúcskategóriás gép, mivel fel van szerelve a precíziós mezőgazdaság követelményeinek kielégítéséhez szükséges eszközökkel. Mit jelent ez pontosan? A precíziós mezőgazdaság a modern gazdálkodás egyik legizgalmasabb irányzata. Lényegében olyan, mintha a földeket okos eszközökkel művelnénk meg. Egyik ismérve, hogy talaj-, időjárás- és növényállapot adatok gyűjtésére épít. A gazdálkodás során GPS-technológiát alkalmazó traktorok, drónok segítik a munkát. Ennek a gazdálkodásnak a sajátossága, hogy minden földdarab egyedi elképzelések szerint művelhető.

Ennek megfelelően a világ egyik legdrágább traktorját többek között integrált StraFire műholdvevő antennával, valamint G5Plus Command Centerrel is felszerelték. Utóbbi a John Deere egyik legmodernebb fedélzeti kijelzője. Lényegében olyan, mint egy intelligens irányítóközpont a traktorban vagy kombájnban: segít a gazdálkodóknak hatékonyabban, pontosabban és kényelmesebben dolgozni. Ebben olyan precíziós funkciók állnak rendelkezésre, mint például az AutoTrac (automatikus kormányzás), vagy éppen a szakaszvezérlés (permetezőgépek, vagy vetőgépszakaszok vezérlése). Nem mellesleg Android, vagy iOS operációs rendszerrel rendelkező okostelefonok is csatlakoztathatók hozzá.

Sőt, a traktor nagyfokú automatizáltsággal büszkélkedhet, mivel úgynevezett AutoTrac Turn Automation rendszerrel is fel van szerelve. Ennek során a rendszer automatikusan végrehajtja a traktor táblavégi fordulóit, vagyis azt a manőver, amikor a gép a sor végén megfordul, hogy rátérjen a következő sor művelésére. Természetesen még a legmodernebb technológia sem érne semmit a megfelelő vonóerő nélkül. A John Deere 9RX 830-ast hathengeres, 18 literes, 913 lóerős dízelmotor hajtja.

Pehelysúlyúnak egyáltalán nem nevezhető, hiszen 33 tonnás össztömeggel rendelkezik. A tengelyek közötti távolság pedig meghaladja a négy métert. Mennyibe fáj egy ilyen csúcskategóriás high-tech traktor? Nos, a világ 20 legdrágább traktorját összegyűjtő Slashgear.com cikke szerint 1,228 millió dollárt kell érte fizetni, ami átszámítva 421 millió forintnak felel meg. Ebben az árban viszont már benne van a fent említett G5Plus Command Center, ami egymagában több mint 500 ezer forintba kerül. Jól látszik tehát, hogy a mezőgazdaságban is akadnak olyan gépek, amelyek birtoklásához legalább milliomosnak kell lenni.