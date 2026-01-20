Nyilvánosságra hozta az új KRESZ 154 oldalas tervezetét a közlekedési miniszter. A teljesen újraírt szabályrendszert mostantól bárki véleményezheti, de a végleges és hatályba lépő változata Lázár János szerint már a következő kormányzati ciklusra vár.

Összeszedtük a legfontosabb és legérdekesebb változásokat.

Emelkednek a sebességhatárok

Eddig soha nem látott tempót enged az új KRESZ: 140 km/órás sebességhatár kijelölését teszi lehetővé az adott út kezelőjének az autópályák egyes szakaszain, valamint 120 km/órás határ kijelölését az autóutak bizonyos részein.

Bevezetik az „emelt sebességű főút” fogalmát. Olyan lakott területen kívül főútvonalnak kijelölt utat jelent a fogalom, amely irányonként legalább két sávval rendelkezik, plusz ahol az általános sebességszabályozástól eltérő (annál magasabb), legalább 100 km/óra sebességgel lehet közlekedni.

Az új KRESZ ezen felül megemeli a tehergépkocsik, a buszok és az utánfutót vontatók sebességhatárát 90 km/órára lakott területen kívül és gyorsforgalmi úton. Ennek célja a jogalkotó szerint a sebességkülönbségből adódó fennakadás és torlódás csökkentése.

A robogóknál 45 km/órás maximális sebességet enged majd a szabályváltozás a mostani 40 km/óra helyett. A jelenlegi KRESZ szerint villamossal lakott területen 50 km/óra a sebességhatár, ezt zárt villamospályán 70 km/órára emelik, amiről külön szabályozás is lesz. A “gyalogos létesítményeken” legfeljebb 25 km/órával haladhatnak majd a villamosok.

Egyszerűsítik a kerékpárosokra vonatkozó sebességértékeket:

járdán, gyalogos övezetben 10 km/óra a az engedett maximum,

gyalog- és kerékpáros létesítményen 25 km/óra,

egyéb helyeken az általános sebesség határok szerint lehet tekerni.

Megváltozik az egyik legfontosabb fogalom A változások közül néhányat részletesen bemutatunk. Ebben a cikkben az egyik régi, sok vitára okot adó kérdéskörre, az előzés fogalmának pontosítására, a “mellette elhaladás” hivatalos megjelenésére koncentrálunk.

Korlátozások a 18 év alattiaknak

12 éves korig nem közlekedhetnek a gyerekek kisteljesítményű motoros rollerrel a jövőben. A tőlük idősebbekre a kerékpározás szabályai vonatkoznak majd az egyre népszerűbb közlekedési eszközön.

A nagyteljesítményű motoros roller használatát 14 éves korig tiltja majd a leendő KRESZ, ennél idősebbekre a robogózás szabályai vonatkoznak.

Fontos újdonság, hogy 14 éves korig bringázás közben kötelező lesz a kerékpáros sisak. A 3 év alatti gyerekkel a közösségi közlekedés járművein pedig kötelezően ülve kell utazni a kísérőnek.

Amennyiben 6 és 12 év közötti gyerekek felügyelet nélkül kerékpároznak, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton, vagy a járdán kell közlekedniük ott, ahol a megengedett sebesség meghaladja a 30 km/óra-t. A felügyeletüket ellátó személy a gyermekekkel azonos helyen és természetesen a felügyelet ellátására alkalmas módon kell, hogy közlekedjen.

Itt jegyezzük meg, hogy a kerékpárt használó felnőttek alkoholfogyasztását az új KRESZ is megengedi. A terv szerint a szervezetükben legfeljebb 0,8 gramm/liter származó véralkohol, vagy 0,4 milligramm/liter levegőalkohol lehet. Kivétel, ha 12 év alatti gyerek felügyeletét látják el, utast szállítanak, vagy különleges kerékpárt vezetnek (minősített esetekben a zéró tolerancia az elvárás).

A 16 év alatti kerékpárosok viszont nem szállíthatnak utast. A fiatal felnőtteket érintő változás, hogy olcsóbbá válhat a jogsiszerzés, erről az alábbi cikkben külön leírjuk a részleteket.

Alapjaiban változhat a jogsiszerzés itthon, itt a tervezet Változás előtt áll a hazai gépjárművezető-képzés. A tervek szerint modern technológiák és régi módszerek miatt hatékonyabbá, olcsóbbá válhat a jogsiszerzés.

Változások a ruházatnál, sisaknál

A mikromobilitási eszközzel, vagy kis teljesítményű motoros rollerrel közlekedőnek kerékpáros fejvédőt vagy bukósisakot kell viselni az új előírások szerint. Nagy teljesítményű rollerrel a robogó szabályai szerint kötelező a bukósisak használata.

Szigorúbb szabályok jönnek a motorosok ruházatával kapcsolatban. Előírja a tervezet a zárt ruházat, a zárt cipő és a motoros kesztyű kötelező használatát lakott területen kívül. A robogósokra nem vonatkozik mindez.

A tervezet részletesebben rendelkezik a megfelelő láthatóságot elősegítő ruházatról is. A láthatóság korlátozottsága esetén lakott területen kívül a gyalogos és kerékpáros számára olyan mellény vagy ruházat viselése szükséges, ami nappali körülmények között is jól látható és fényvisszaverő felülettel is rendelkezik.

Közúti balesetnél és műszaki hiba elhárításának ideje alatt az úttesten láthatósági ruházatban szabad csak tartózkodni. Autópályán és autóúton, ha a járművezetőnek a járművet el kell hagynia az úttesten láthatósági ruházatban – így különösen mellényben vagy kabátban – szabad tartózkodni.

Nincs többé “várakozás” és “gyalogátkelő” Régi kritikája az 1975-ös születése óta reszelgetett KRESZ-nek a helyenként furcsa nyelvezet. Néhány ponton itt is változások jönnek, az egyik, hogy a “gépjárművek várakozása” innentől egyszerűen parkolás lesz a szövegben. A “kijelölt gyalogosátkelőt” a jövőben hivatalosan is zebrának nevezi a szabálygyűjtemény, a “mezőgazdasági vontatót” traktornak, a “segédmotoros kerékpárt” pedig robogónak.

Puszi igen, drift nem

Bevezetik az Óvoda övezetet és az Iskola övezetet. Az iskoláknál az övezeten belül tanítási napokon és a kijelölt időszakban maximum 30 km/órás sebességgel lehet közlekedni, fokozott figyelemmel. Az óvodás övezeteknél a változás szerint a „fokozott figyelem követelménye elvárt”.

Ezeken a helyeken és a kijelölt időszakban szabad megállni autóval az úttesten akkor is, ha nincs parkolóhely. Ugyanakkor hivatalosan is bevezet egy olyan táblát az új KRESZ, amit már többfelé használnak az országban: ennek a neve „Puszi és haladj”. A tervezet szerint a gyors utascserét biztosítja majd.

Változás lesz, hogy Családi parkolóban a megjelölt helyen csak legalább egy 6 év alatti gyermek szállítása esetén szabad megállni.

Hivatalossá és kötelezővé teszi az új KRESZ a minden autós által ismert cipzárelvet. Ugyanakkor határozottan tiltja a jogalkotó szerint „kaszkadőr vezetésnek” hívott magatartást az utakon. Eszerint a járművek vezetőinek tilos szándékosan csúsztatni a járművet, vagy éppen driftelni és „megszüntetni a biztonságos talajkapcsolatot”.

„A jármű kezeléséhez nem szükséges technikai eszközökről” is ír az új KRESZ, tilos ilyen eszközöket (mobil, tablet stb.) kézben tartani, kezelni, és bármit csinálni velük, ami elvonhatja a járművezető figyelmét a biztonságos vezetéstől.

A legfontosabb korlátozás a gyalogosoknál Újdonságként jelenik meg a mobiltelefon használatának tilalma az úttesten (tehát nem csak a zebrán) és a vasúti pályán (vagyis nem csak a vasúti átjárókban). Ennek oka egyértelmű: elvonja a figyelmet és balesetveszélyes.

Miért kell egyáltalán új KRESZ?

„Én a KRESZ kapcsán nagyon furcsa nézetet vallok, azt mondom, hogy nagyjából négy pontban megfogalmazhatók a közlekedési szabályok. Ezek közül már az egyik alapján tulajdonképpen jól el lehetne közlekedni, ez pedig az, hogy…” – mondta a közlekedési rendőrök nagyfőnöke, amikor a szobájában kifaggattuk. Azt is elárulta, ő hányszor megy gyorsabban a megengedettnél a céges Skodájával, és azt, hogy mi bizonyítja az igazát.

Már 2013-ban ötletbörzét indított a mostani kormány elődje, és már akkor új KRESZ-t ígértek, innen jutottunk el oda, hogy 2026-ban a polgárok elé tárják az elkészültnek mondott jogszabálygyűjteményt.

Állításuk szerint több száz javaslatot kaptak civil szervezetektől és magánszemélyektől a „no speed limittől a 90 km/órás sebességhatárig az autópályán”. A közlekedési minisztérium szerint ezeket igyekeztek beépíteni az 1975-ös születésű, azaz kereken ötvenéves KRESZ-t leváltó új jogszabálygyűjteménybe.

Ennyi idő alatt bőven túlhaladt rajta a közlekedés résztvevőinek az összetétele, mennyisége, szokásai. Az akkori százezres tételből mára csak személyautóból 4,3 millión van rendszám, plusz a külföldiek, a jelentős tehergépjármű- és buszforgalom, a látványosan megnövekedett kerékpárosszám mellett új járművek is róják az utakat.

A sokszor kiegészített, toldozott-foltozott helyett rövidebb, egyszerűbb és érthetőbb KRESZ-t ígérnek megalkotói, ami a mai magyarországi közlekedési szokásokhoz igazodik.