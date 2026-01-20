Nyilvánosságra hozták az új KRESZ 154 oldalas tervezetét kedd reggel. A teljesen újraírt szabályrendszert mostantól bárki véleményezheti ‒ erről részletesen be is számoltunk már ‒, most pedig kiemelnénk egy nagyon érdekes rész belőle.

A tervezet két kulcselemére fókuszálnánk: a szimulátorok alkalmazása a gyakorlati oktatásban, valamint a családtagi vezetés intézményének megújítására.

Szimulátorok a rutin megszerzése érdekében

A járművezetői képzés hatékonyságának növelése érdekében – az európai és nemzetközi gyakorlathoz igazodva – a jövőben a gyakorlati oktatás egy részét szimulátorokon is el lehetne végezni. Ezek az eszközök olyan helyzetek gyakorlását tennék lehetővé, amelyek a valós forgalomban ritkán, vagy csak korlátozottan biztosíthatók.

A szimulátorok egyik legnagyobb előnye, hogy kockázatmentesen modellezhetők velük veszélyes vagy extrém szituációk, így a tanulók felkészültebben ülhetnek majd valódi autóba.

A tervezett alkalmazási területek közé tartozik:

a jármű alapvető kezelésének és irányításának oktatása a kezdeti fázisban,

kritikus forgalmi helyzetek és összetett manőverek gyakorlása,

váratlan veszélyhelyzetek és járműhibák kezelése,

speciális körülmények szimulálása, mint az éjszakai vezetés, téli időjárás vagy hegyvidéki utak,

valamint az üzemanyag-takarékos, környezettudatos vezetési stílus elsajátítása.

A jelenleg előkészítés alatt álló szabályozási javaslat szerint a kötelező 29 gyakorlati vezetési órából legfeljebb 6 óra lenne kiváltható akkreditált szimulátorral, amelynek műszaki-technológiai megfelelőségét a közlekedési hatóság ellenőrizné. Emellett a kötelező óraszámon felül korlátlan további gyakorlási lehetőség is biztosítható lenne szimulátoron.

Újdonság az is, hogy ebben a képzési szakaszban egy szakoktató akár három tanulót is felügyelhet és oktathat egyszerre, ami hatékonyabb oktatásszervezést tesz lehetővé.

Visszatérhet a családtagi vezetés

A másik nagy változás a családtaggal való vezetés intézményének újbóli bevezetése lehet. Ez a lehetőség a jelenleg kötelező 29 vezetési órán felül biztosítana extra gyakorlást a tanulóknak, mégpedig hivatásos oktató bevonása nélkül.

Érdekesség, hogy 1893-ig Magyarországon is létezett olyan szabályozás, amely lehetővé tette, hogy a tanulóvezetőket a szakoktató mellett családtag is oktassa. A mostani javaslat ezt a régi gyakorlatot emelné vissza a rendszerbe, modern keretek között.

A családtagi vezetés célja, hogy a tanulók nagyobb rutint és tapasztalatot szerezzenek, miközben csökkennek az oktatás költségei. A szakmai elképzelések szerint ez a lehetőség:

az elméleti vizsga letétele után,

a kötelező 29 óra teljesítése után, vagy

akár már 20 kötelező óra elvégzését követően is megkezdhető lenne.

Felmerült az is, hogy a családtaggal végzett vezetés bizonyos mértékben kiválthatná a kötelező óraszám egy részét, ami tovább csökkentené a tanulók anyagi terheit és növelné a képzés rugalmasságát.

Ugyanakkor ez kockázatokat is rejt: kevesebb idő jutna képzett szakoktatókra, és kihívást jelenthet a családtagi vezetés tényleges ellenőrzése, hogy valóban vezetett-e a fiatal.

Szigorú feltételek

A tervek szerint családtagi oktató csak olyan hozzátartozó lehetne,

aki legalább 10 éve rendelkezik vezetői engedéllyel,

akinek előélete nem tartalmaz kizáró okot, például közlekedési bűncselekményt.

A járműre vonatkozóan nem lenne szükség külön műszaki átalakításra, ugyanakkor a gépkocsit a családtagi oktatás idejére meg kell jelölni. A vezetés bármely autóval végezhető lenne, amennyiben a tulajdonos ehhez hozzájárul.

Fontos korlátozás lehet, hogy autópályán és autóúton nem lehetne családtagi oktatást végezni.

Európában már bevált megoldás

A kísérővel történő vezetés több európai országban is régóta működik, és bizonyítottan javítja a közlekedésbiztonságot. Németországban és Ausztriában például a fiatal sofőrök a vezetés első időszakában csak kijelölt, tapasztalt kísérővel vezethetnek.

Egyes országokban – például Svédországban – ez az időszak a vezetési vizsga előtt, míg másutt – így Németországban – a sikeres vizsga után, de 18 éves kor alatt zajlik.

A családtagi oktatás vagy kísérővel történő vezetés jelenleg is elérhető többek között Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Svédországban, Hollandiában és Szlovákiában. Területi korlátozást Európában az Egyesült Királyságban, Európán kívül pedig Kanadában alkalmaznak.

Kevesebb baleset, több tapasztalat?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kezdő vezetők kísérővel történő gyakorlása csökkentheti a baleseti kockázatot, hiszen a fiatal sofőrök a legkritikusabb időszakban nem egyedül szereznek tapasztalatot. Ha a tervek megvalósulnak, Magyarországon is egy biztonságosabb, rugalmasabb és korszerűbb jogosítványszerzési rendszer jöhet létre.

