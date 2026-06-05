Nem mindennapi autó talált gazdára Magyarországon: eladták azt a hófehér Fiat 500X-et, amely Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásakor a hivatalos kíséret részeként közlekedett. Az autót a pápalátogatás után senki nem használta, kifejezetten jótékonysági célra őrizték meg.

A jármű most 7 millió forintért kelt el, a teljes vételár pedig a Szeged-Csanádi egyházmegye döntése alapján három súlyosan beteg szegedi gyermekhez kerül.

A támogatottak között két Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő kisfiú is van, mellettük egy harmadik, szintén súlyos beteg gyermek családja részesül segítségben.

Az összeget egyenlő arányban osztják szét, így mindhárom gyermek 2 millió 333 ezer forint támogatást kap. Egy ilyen összeg komoly segítséget jelenthet a kezelésekhez, fejlesztésekhez, utazásokhoz vagy a mindennapi ápolással járó kiadásokhoz.

A pápai járműveknek egyébként külön hagyománya van. A pápamobilok jelentős részét azok az országok vagy gyártók biztosítják, amelyeket a katolikus egyházfő felkeres. A Vatikán hivatalos járművei különleges, SCV jelzésű rendszámot viselnek, az SCV 1 rendszám pedig 1987 óta kizárólag a mindenkori pápát illeti meg.

Az 500X ezen változata 48 voltos hibrid rendszert kapott, amely egy 130 lóerős, 240 Nm nyomatékú, 1,5 literes, soros négyhengeres benzines turbómotorból, egy új hétfokozatú, dupla kuplungos sebességváltóból, valamint egy 15 kW teljesítményű villanymotorból áll. Ez utóbbi nemcsak indítómotorként működik, illetve a fékenergia visszanyerésére szolgál, de képes önmagában is mozgatni az autót, azaz az 500X és a Tipo (rövid távokon) emissziómentesen is haladhat.