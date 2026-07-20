Automata, külső defibrillátorokkal (AED) szerelik fel az összes városi autóbuszt Madridban – adta hírül a La Voz de Madrid angol nyelvű változata. A döntés célja, hogy mind a városban, mind pedig annak vonzáskörzetében utazók nagyobb biztonságban legyenek a jövőben.

Becslések szerint Európában évente legalább 250 ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében. Ennek az akut, életveszélyes eseménynek a túlélési esélye percenként 7-10 százalékkal csökken. Amennyiben a buszokon elérhetővé válnak az AED-k, akkor az azt jelenti, hogy nem kell megvárni a mentőt, hanem szinte azonnal meg lehet kezdeni az újraélesztést. Ennek azért van nagy jelentősége, mert városi forgalomban a mentő kiérkezése akár 5-10 percet is igénybe vehet.

Összesen 2200 darab autóbuszt szerelnek fel defibrillátorral, mintegy 2,9 millió euró értékben (átszámítva 1,15 milliárd forint).

A készülékek használatával kapcsolatban a helyi közlekedési vállalat, az EMT Madrid buszsofőrjei speciális képzésben vesznek részt. Az életmentő eszközök ugyanakkor könnyedén kezelhetők. A felhasználókat ugyanis világos hangutasítások viszik végig a szükséges lépéseken.

A Reanibex 100 típusú defibrillátorok telepítése júliusban kezdődött. Az eszközök helymeghatározási funkcióval és valós idejű visszajelzést adó CPR‑támogató rendszerrel rendelkeznek. Ha elmozdítják őket a kijelölt helyükről, automatikusan riasztják a 112‑es segélyhívót, és helymeghatározási jelzést küldenek.

A spanyol főváros nem először szerez be AED készülékeket közlekedési eszközökre. 2021-ben 176 darab defibrillátort vásároltak a Cardiomad projekt keretében.

Érdekesség, hogy a legtöbb európai országban nem látják el a helyi városi autóbuszokat AED eszközökkel. A defibrillátorok elhelyezése Európában nagyon heterogén, jellemzően közterületeken, vasútállomásokon, reptereken, sportlétesítményekben érhetők inkább el. Buszokon eddig többnyire nem telepítettek ilyen eszközöket. A madridi fejlesztés tehát több szempontból is unikális.