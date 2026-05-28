A világ hozzászokott már ahhoz, hogy a pápát pápamobilban látja; ahhoz kevésbé, hogy a Ferrari történetének első teljesen elektromos autójának vezetőülésében. Márpedig XIV. Leó pápa pontosan ezt tette Castel Gandolfóban, ahol a maranellói márka vezetői személyesen mutatták be neki az új Lucét.

A találkozón ott volt John Elkann, a Ferrari elnöke és Benedetto Vigna vezérigazgató is, a pápának pedig nemcsak az autót mutatták meg, hanem a Ferrari egyik tesztpilótája, Raffaele De Simone a kormány és a vezetési módok kezelését is elmagyarázta. A nemzetközi beszámolók alapján a pápa beült a vezetőülésbe, érdeklődve nézte végig a bemutatót.

Az AP beszámolója szerint a pápa rögtön kiszúrta, hogy nem egy szokványos Ferrariról van szó. „Ez az első négyajtós Ferrari?” – kérdezte Elkann-tól, mire a válasz az volt: „Az első ötszemélyes.” Ez a mondat nagyjából össze is foglalja, miért ilyen megosztó autó a Luce.

A Ferrari Luce ugyanis nem az a klasszikus, lapos, kétüléses, ordítva támadó olasz álomgép, amelyre a márka rajongói reflexből gondolnak. Teljesen elektromos, négy villanymotor hajtja, kerekenként egy-egy, a teljesítménye bőven 1000 lóerő felett van. A 0–100 km/órás gyorsulás 2,5 másodperc, a hatótávot nagyjából 530 kilométerre becsülik. Az ára sem hétköznapi: az 550 ezer euró körüli összeg aktuális árfolyamon nagyjából 195 millió forint.

A technika tehát Ferrarihoz méltóan brutális, a forma viszont már sokkal nagyobb vitát váltott ki. A Luce nem egyszerűen egy elektromos sportautó, hanem egy négyajtós, ötszemélyes luxusmodell, amelynek megjelenése látványosan szakít a márka hagyományos arányaival. A formatervnél ráadásul nem csak a Ferrari házon belüli dizájnerei dolgoztak, hanem a Jony Ive és Marc Newson nevével fémjelzett LoveFrom is. Ive neve az Apple világából lehet ismerős, és a Luce belső-külső minimalizmusa sokak szerint pont ezért inkább techterméknek hat, mint klasszikus Ferrarinak.

A fogadtatás finoman szólva sem volt egységes

A közösségi médiában gyorsan megjelentek a mémek, volt, aki porszívóhoz, más gumipapucshoz vagy a sokat csúfolt Fiat Multiplához hasonlította az autót. Olaszországban Matteo Salvini közlekedési miniszter is nyilvánosan értetlenkedett, mit szólna ehhez Enzo Ferrari, a márka egykori nagyfőnöke, Luca di Montezemolo pedig még élesebben fogalmazott: szerinte ezt az irányt nem feltétlenül kellene a Ferrari emblémájával összekötni.

A tőzsde sem tapsolt elsőre

A Ferrari részvényei a bemutató után jelentősen estek, ami jól jelzi, hogy nemcsak a kommentelők, hanem a befektetők is emésztik még, milyen irányba fordul Maranello. A Ferrari viszont láthatóan nem véletlenül vállalta be a kockázatot. A Luce nem tömegmodellnek készül, hanem nyilatkozatnak: annak demonstrálására, hogy a márka a villanykorszakban is képes saját, drága, gyors és látványos választ adni.

A pápai bemutató ezért szimbolikus gesztus volt. A Luce neve olaszul fényt jelent, a Ferrari pedig nyilván nem bánja, ha az első elektromos modelljére rögtön a lehető legerősebb reflektor irányul. Más kérdés, hogy a vásárlók és a régi vágású rajongók áldását ennél nehezebb lesz megszerezni.

