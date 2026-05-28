A 4. számú főút szolnoki szakaszán található Szent István Tisza-híd Budapest felőli végén a dilatációs szerkezet cseréje miatt félpályás lezárás kerül bevezetésre a hídon. A kivitelezési munkálatok 2026. június 1-től kezdődően várhatóan 1 hónapig tartanak majd, melynek során jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben.

A megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák fogják felhívni a közlekedők figyelmét. Tekintettel a beavatkozással érintett útszakasz hálózati szerepkörére a munkálatok ideje alatt torlódásra kell számítani.

Fontos kiemelni, hogy az új dilatációs szerkezet beemelését csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért a közel egy hónapig tartó munkálatok ideje alatt két éjszakára (várhatóan június 12. és 13.) a hidat lezárják, amely a kerékpárutat is érinti. A lezárásokról a Magyar Közút előzetesen tájékoztatja a közlekedőket. A teljes lezárás idejére a tehergépjárművek számára az M4-es autóút lesz kijelölve terelőútként (az ábrán sárga színnel jelölve).

A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, az Útinform weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.