A Nagykátai Járási Ügyészség lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint a Nagykáta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi február 4-én egy bölcsőde előtt járó motorral parkoló autót lopott el, amiben benne ült a jármű tulajdonosának gyermeke.

Miután a férfi észlelte, hogy a kocsiban egy kisfiú ül, egy közeli településen kitette őt. A kisgyermeket egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz.

Nem ez volt az első eset, amikor a férf azért vitt el egy gépkocsit, mert az használni szerette volna. Az elmúlt fél évben kétszer vitt el különböző helyekről autókat, amelyeket később hátrahagyott. Továbbá egy esetben az elvitt gépjárművet a vádlott értékesítette.

A Nagykátai Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli jármű önkényes elvételének bűntette és lopás vétsége mellett egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével is vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni.