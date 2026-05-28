Május 30-án, azaz szombat este a Puskás Ferenc Stadionban csap össze az Arsenal és a Paris Saint-Germain az UEFA Bajnokok Ligája döntőjén. A kiemelt sportesemény komoly hatással lesz a főváros közlekedésére.

A BL-döntő kapcsán a stadionon túl fontos szerepet kap a Hősök terén megrendezett, több napon át tartó Champions Festival, a Papp László Sportaréna eseményei, valamint a két szurkolói találkozópont a Városligetben és az MTK Sportparkban (Kerepesi út). A mérkőzés napján ezekről a helyszínekről szervezetten indulnak a szurkolói vonulások.

A focimeccs miatt kismillió helyen lesznek útlezárások, már mától, minden esetlegesen arra indulónak érdemes átböngészni a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) által kiadott, a cikk végén található igen terjedelmes listát arról, hová nem lehet behajtani, hol nem érdemes parkolni.

A napokban autó helyett egyértelműen a tömegközlekedést lesz érdemes használni a belső kerületekben, a BL-döntőre pedig természetesen a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is készül.

Sűrűbben közlekedő járatok

A döntő napján és az azt megelőző, illetve követő időszakban a budapesti közösségi közlekedési hálózat jelentős többletkapacitással működik: az M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamos a csúcsidőszakokban 2–3 percenként közlekednek, így óránként több tízezer utas szállítására képesek. A Hősök terén kialakított Champions Festival kiszolgálásának érdekében az M1-es metró, a fesztiválzóna nyitvatartásához illeszkedve 4 napon át szintén sűrűbben közlekedik. A mérkőzés napján mintegy 100 többletjármű – autóbusz, villamos és metró – kapcsolódik be a forgalomba, hogy biztosítsa a folyamatos és kiszámítható közlekedést a kiemelt helyszínek között. A mérkőzés napján közvetlen járatok is közlekednek a reptér és a szurkolói találkozópontok között.

A reptéri kapcsolatokban a normál közlekedés is jelentősen bővül: május 29. és 31. között a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járatok jelentősen gyakrabban, együttesen 2–3 percenként indulnak, a megelőző és követő napokon is 20–30 plusz autóbusz segíti a kiszolgálást.

A megnövekedett igények miatt három napra megnyitják a ferihegyi 1-es terminált is. Innen a mérkőzés előtti időszakban külön 100E járatok indulnak a belváros felé, a helyszínen pedig mobilpénztár segíti majd a fővárosba érkezőket. A mérkőzést követő időszakban minden repülőtérre közlekedő járat – így a 100E és a 200E is – megállnak Ferihegy vasútállomásnál az 1-es terminál kiszolgálására.

A mérkőzésjegyekkel a szurkolók a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózaton – beleértve a 100E Repülőtéri Expresszen is – külön díj fizetése nélkül utazhatnak május 29. és 31. között.

Megerősített forgalomfelügyelet, kiemelt utastájékoztatás

A BKK a sűrűbb járatközlekedés mellett a háromnapos időszakban mintegy 70-80 utaskoordinátor és forgalomfelügyeleti munkatárs is segíti az utasokat és a járművek közeledését a város több pontján, így a repülőtéren, a Puskás Aréna környezetében, valamint kiemelt csomópontokban – például a Deák Ferenc téren és a Hősök terén. Emellett közel 30 helyszínen jelennek meg ideiglenes utastájékoztatási eszközök, amelyek az eligazodást segítik.

A közlekedés szervezése során több útszakaszon elsőbbséget kap a közösségi közlekedés, ezzel is biztosítva a gyors és kiszámítható eljutást a rendezvényhelyszínekhez: például mérkőzésnapon tervezetten 8 órától 17 óráig a rendőrség lezárja a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat és kizárólag a közösségi közlekedés számára biztosítja a haladást.

Lezárások és parkolási tilalmak a napokban Budapesten

Lezárják:

2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,

Kós Károly sétányt,

Hősök terét körbe,

Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.

2026. május 28-án 8 órától 18 óráig a Budapest XIV.,

Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,

Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,

Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,

Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,

Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,

Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.

2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX., Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,

Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.

2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,

Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,

Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,

Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,

Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 12 óráig a Budapest V.,

Erzsébet teret a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,

Erzsébet teret a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.

2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,

Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,

Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,

Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,

Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária körút között,

Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,

Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,

Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,

Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,

Ifjúság útját,

Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,

Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,

Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,

Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,

Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,

Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,

Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.

2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,

Károly körutat,

Deák Ferenc teret,

Bajcsy-Zsilinszky utat,

Andrássy utat.

Tilos megállni:

2026. május 27-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest I.,

Hess András tér mindkét oldalán, a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között,

Hess András téren a hotel előtti parkolóban,

Gimnázium utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata között,

Hunyadi János úton a Donáti utca és a Szabó Ilonka utca között.

2026. május 28-án 4 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XIV.,

Stefánia út szervizútján a Hungária körút és a Cserei utca között.

2026. május 28-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,

Erzsébet téren a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,

Erzsébet téren a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy út mindkét oldali szervizútján a Bajza utca és a Dózsa György út között.

2026. május 29-én 6 órától május 31-én 24 óráig a Budapest VII.,

Erzsébet körút 9. szám előtt,

Dohány utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és az Osvát utca között,

Osvát utca mindkét oldalán a Dohány utca és Rákóczi út között.

2026. május 29-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,

Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,

Andrássy út páratlan oldalán a 17. szám és a Hajós utca között.

2026. május 29-én 8 órától június 1-jén 6 óráig a Budapest VI.,

Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán a Deák Ferenc tér és az Andrássy út között.

2026. május 29-én 20 órától május 30-án 10 óráig a Budapest VIII.,

Mosonyi utca mindkét oldalán a Lóvásár utca és a Festetics György utca között,

Lóvásár utca mindkét oldalán a Mosonyi utca és a Lóvásár utca végén lévő gépkocsibehajtó között.

2026. május 29-én 20 órától május 31-én 2 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,

Asztalos Sándor út mindkét oldalán a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,

Mexikói út mindkét oldalán a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,

Albertirsai út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Fehér köz között,

Keleti pályaudvar melletti parkolóban a Thököly úttal párhuzamos két szakaszon,

Hungária körút páros oldalán az Egressy út és a Stefánia út között,

Verseny utca mindkét oldalán,

Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és Thököly út között,

Stefánia út mindkét oldalán a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor között,

Dózsa György út, a Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkolóban,

Kerepesi út 22. szám előtt, az OMV benzinkút parkolóiban,

Kerepesi út mindkét oldalán, valamint a VIII. kerületi oldalában lévő szervizúton a Baross tér és Hungária körút között,

Szörény utca mindkét oldalában a Hungária körút és Százados út között,

Százados út mindkét oldalában a Ciprus utca és a Kerepesi út között,

Ifjúság útja mindkét oldalán,

Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sportaréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen,

Szabó József köz mindkét oldalán,

Radovic Dusán köz mindkét oldalán,

Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között,

Jobbágy utca mindkét oldalán a Verseny utca és Dózsa György út között,

Százház utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Murányi utca között,

Murányi utca mindkét oldalán a Thököly út és Verseny utca között,

Mogyoródi út Hungária körút és Utász utca közötti szakaszán a murvás parkolóban,

Egressy út mindkét oldalán a Stefánia út és a Hungária körút között,

Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban tíz gépjármű részére fenntartott helyen,

Szent István téren a Bazilika északi oldalán található parkolóban,

Nagymező utca mindkét oldalán a Zichy Jenő utca és a Mozsár utca között.

2026. május 30-án 0 órától június 1-jén 16 óráig a Budapest XIV.,

Zichy Mihály út mindkét oldalán a Hermina út és az Olof Palme sétány között,

Konrad Adenauer út mindkét oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,

Hermina út páros oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,

Kós Károly sétány mindkét oldalán.

2026. május 30-án 6 órától 14 óráig a Budapest XII.,

Csörsz utca 2‒4. szám előtt mindkét oldalon a pálya főbejáratánál 10 méter hosszan.

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,

Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,

Erzsébet körút páratlan oldalán a Dob utca és a Király utca között,

Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között,

Hársfa utca páros oldalán a Dob utca és a Király utca között,

Szabad sajtó úton a hotel előtt,

Váci út 1‒3. szám előtt,

József körút 9‒11. szám előtt,

Albertirsai úton a hotel előtt,

Csokonai utca mindkét oldalán.

A BRFK kéri, hogy a közlekedők tartsák szem előtt a fentieket, valamint figyelmeztet, hogy akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, azok gépjárműveit elszállíthatják – aki így jár, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhet, hogy járművét hová szállította el az illetékes hatóság, mik a további teendői.