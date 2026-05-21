Új, rugalmas forgalmi rend lép életbe a pesti alsó rakparton: már hétköznap esténként és éjszakánként is élvezhetik az autómentes rakpart előnyeit a szabadban mozogni és pihenni vágyók, jelentette be a Fővárosi Önkormányzat.

A rendelkezésre álló forgalmi adatok elemzése alapján a főváros úgy döntött, hogy első lépésben minden hétköznap 18.30 és másnap 5 óra között nyitják meg hétköznap a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken – a pünkösdi hosszú hétvégén pünkösd hétfőn is – továbbra is egész nap autómentes a rakpart.

A Pesti alsó rakpart – 2023 és 2025 között, több mint 30 reprezentatív helyszínen gyűjtött – forgalmi adatainak elemzése azt mutatja, hogy a kora esti órákban a gépjárműforgalom csökkenésével párhuzamosan jelentősen megnő a gyalogosforgalom a rakparton. A márciustól októberig tartó időszakok vizsgálatai azt igazolják, hogy a különböző forgalmi rendek mellett is erős igény mutatkozik a gyalogos és mikromobilitási forgalom számára megnyitott, közösségi használatra alkalmas rakpart iránt.

A közlemény szerint a rugalmas forgalmi rend figyelembe veszi az autósok szempontjait is, a reggeli és az esti csúcsidőhöz igazodva. A hétköznapi időszakra vonatkozóan a főváros vezetése több lehetséges nyitási időpontot is mérlegelt, végül a forgalmi adatok részletes elemzése alapján a 18:30-as kezdés bizonyult a leginkább megfelelőnek, figyelemmel a reggeli és délutáni autós csúcsidőszak lefutására.

A rugalmas forgalmi rendet új megoldással, közúti kapuval biztosítják. A Budapest Közút által üzemeltetett kapuk zárása és nyitása a forgalom kivezetésével együtt várhatóan mintegy 60 percet vesz igénybe. A hétvégi rakpartnyitás rendje változatlan marad: pénteken 18:30-tól hétfő reggel 5 óráig átadják a rakpartot gyalogos- és szabadidős használatra.

A hétköznap esti rakpartnyitás időpontját az első hetek tapasztalatai alapján majd újra értékelik és szükség esetén módosíthatják A rugalmassággal tervezett forgalmi rend 2026. szeptember 19-ig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe.

A gyalogosok és a rekreációs célból érkezők számára fontos, hogy a lezárási időszak kezdetén, illetve a megnyitást megelőző időszakban még előfordulhat gépjárműforgalom a rakparton. Ilyenkor fokozott figyelemmel, a közlekedési szabályok betartásával használják a területet, és körültekintően keljenek át az útpályán!

A kikapcsolódni vágyóknak figyelmét felhívják, hogy az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott rakpartszakaszt déli irányból az alsó rakpart járdáján, vagy a felső rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni; az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a megnyitott rakpartot.

A gépjárművel közlekedőket arra kérik, hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétköznaponként 18.30-kor a Margit híd és a Havas utca között az összes járműforgalmi jelzőlámpa, ami a rakpartra közvetlenül levezető útszakaszokon áll, pirosra fog váltani, tehát ettől az időponttól szabályosan nem lehet lehajtani a Pesti alsó rakpartra.

A taxisok számára szintén változik a közlekedés rendje: hétköznapokon 18.30 után reggel 5.00-ig nem hajthatnak le a rakpartra, ezért az utasfelvételt és -kiszállítást a rakpart közvetlen környezetében, a felső rakparthoz kapcsolódó úthálózaton szükséges megszervezni.

Az üzemeltetési és áruszállítási járművek a lezárás időtartama alatt is az Eötvös téri lehajtón keresztül közelítheti meg a rakpartmenti területeket. A készenléti és katasztrófavédelmi szervek – így a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság – vészhelyzet esetén természetesen bármelyik lejáratot használhatják.