Az 1860-ban alapított Chopard ékszer- és óramanufaktúrával együttműködésben dekorálta ki elektromos zászlóshajóját a BYD-csoport prémium márkájaként pozicionált Denza.

A három villanymotoros, 1150 lóerős Denza Z9GT shooting brake utasterében csiszolt ametiszt féldrágakövek tucatjait helyezték el: ebből formálták meg az ülésállító gombokat, a középkonzoli kezelőszerveket, valamint különböző méretű kövekkel szegélyezték a multimédiás képernyőt.

Az előbbiek ízlésesek, az utóbbi kissé bazári hangulatú, de a fejtámaszokon, a telefontöltő tálcán és a talajmegvilágításban megjelenő, jellegzetes, kalligrafikus Chopard felirat mindenért kárpótolja az egyetlen példányban elkészített autókülönlegesség leendő tulajdonosát.

A Denza és a Chopard a Cannes-i filmfesztivált kísérő jótékonysági rendezvény, az AIDS-kutatások támogatását célzó amfAR Gala Cannes szervezőinek adományozta a járművet, amelyet a gála keretében elárvereznek.

Az aukción nyertes licitáló az autón kívül egy kifejezetten ahhoz tervezett, egyedi táskakészletet is kap, valamint két Chopard karórát: az egyik egy 36 mm átmérőjű, női Happy Sport, a másik egy 41 mm-es férfi Alpine Eagle. Mindkét óra 18 karátos etikus rózsaarany kivitelű. A férfi óra hátlapján Denza típusjelzés, a női óra gyémántokkal kirakott számlapján Denza díszítés található.

