A 2024 óta újra, tulajdonképpen hagyományos taxiszolgáltatóként működő Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsett és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás. Az indulást mindkét helyszínen kedvezményes utazást kínáló hétvégi promóció kíséri, a vállalat pedig a jövőben további hazai városokban is megjelenne.

Az alkalmazás segítségével az utasok néhány érintéssel rendelhetnek fuvart, valós időben követhetik az útvonalat, és elektronikusan fizethetnek, miközben biztonságos, kiszámítható és kényelmes közlekedési élményhez jutnak.

A pécsi indulás mögött többek között az áll, hogy a város pezsgő egyetemi központként, valamint a régió kulturális és turisztikai központjaként egész évben jelentős mobilitási igényt generál. Kecskemét esetében pedig a dinamikusan fejlődő gazdasági környezet, az erős ipari jelenlét és a régiós szerepkör indokolta a terjeszkedést. Az Uber adatai szerint az alkalmazásmegnyitások alapján a városban egyértelmű érdeklődés mutatkozik a szolgáltatás iránt.

Az Uber mindkét városban helyi partnerekkel együttműködésben indul el. Pécsen a Martin Busz Kft., Kecskeméten pedig a Taxi Plusz 2006 Kft. támogatja a szolgáltatás működését.

Az indulást mindkét városban kedvezményes hétvégi promóció kíséri. Pécsen a felhasználók a PECS2026 kód használatával 2026. május 21. és 24. között legfeljebb három alkalommal utazhatnak alkalmanként akár 6000 forint kedvezménnyel. Kecskeméten a KECSKEMET2026 kód biztosít hasonló kedvezményt 2026. május 28. és 31. között.

Az Uber a közeljövőben további magyarországi városkban is szeretne megjelenni, a személyszállítás mellett pedig más mobilitási és logisztikai szolgáltatások fejlesztésén is dolgozik. A vállalat nemrég Budapesten indította el az Uber Futár szolgáltatást, amely az alkalmazáson keresztül csomagküldést tesz lehetővé a fővároson belül.