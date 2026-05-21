A kínai Xpeng a hétvégén megkezdte 100%-ban házon belül fejlesztett robottaxijának a sorozatgyártását.

Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a gyártósorról legördülő járművekbe rögtön fizető utasok ülhetnének: a cég idén januárban szerezte meg a közúti járműhasználati engedélyt, hivatalosan pedig márciusban, azaz mindössze két hónapja hozta létre robottaxi üzletágát.

A négy házon belül fejlesztett, mesterséges intelligenciát alkalmaz processzorral felszerelt jármű számítási képessége eléri a másodpercenkénti 3000 trillió műveletet (3000 tops.)

Míg a legtöbb 4. szintű önvezetési képességgel rendelkező (azaz minden helyzetben sofőr nélkül közlekedni képes) jármű radarok és lézeres radarok (lidar) arzenálját, valamint nagyfelbontású térképes adatbázisokat alkalmaz környezete feltérképezésére, az Xpeng rendszere kizárólag optikai érzékelőket (kamerákat) használ.

Szintén újdonság, hogy az így nyert vizuális adatokat a bevett robotikai tanulási módszerek egy köztes lépését átugorva, közvetlenül képes feldolgozni, amivel 80 ezredmásodpercre rövidíthető le a rendszer reakcióideje – ez akár háromszor gyorsabb, mint az átlagos emberi reakcióidő.

Ugyanezt a modellt alkalmazza az Xpeng humanoid robotja, illetve repülő autója. Az Xpeng robottaxi ennek köszönhetően tetszőleges városi környezetben, sőt, akár külföldi szituációkban is képes magabiztosan navigálni.

A sorozatgyártásba vett autó első példányaival a teszteket folytatja a gyártó, a kereskedelmi bevezetés nulladik, előkészítő fázisára vélhetően időn ősszel kerül sor, 2027 elejétől pedig megkezdődhet a korlátozások nélküli felhasználás.