Ahogy a Vezessen is megírtuk annak idején, a Fővárosi Közgyűlés még 2024 novemberéének végén döntött a zöld rendszámos kedvezmények eltörlése és a parkolási tarifarendszer átalakítás mellett arról, hogy 2026. július 1-jéig eltűnnek a parkolóautomaták Budapest teljes területén. A készpénzes-kártyás jegykiadók helyett a parkolási díjak rendezését elvileg a BudapestGO alkalmazásban lehet majd intézni.

A Népszava most arról ír, hogy a fentiek fényében igen furcsa lépésre készül Zugló, a XIV. kerületi önkormányzat ugyanis most írt ki tendert összesen 270 darab parkolójegy-kiadó automata berendezés üzemeltetésére és karbantartására. A közbeszerzési felhívás a múlt héten jelent meg, az ajánlatokat június 11-ig várják és szeptember elsejével kezdődne a teljesítés.

Zugló a tender indoklásában kifejti, hogy egyelőre bizonytalan a helyzet, mert egyrészt állítólag kiderült, hogy a BudapestGO parkolási célú díjfizetésre való alkalmassá tétele még nem fejeződött be, másrészt pedig jelenleg zajlik a rendelet törvényességi felügyeleti kontrollja, és ha annak végén a fővárosi kormányhivatal úgy ítéli meg, hogy a fővárosi rendelet jogszabályba ütközik, akkor törvényességi felhívással élhet, amelynek eredménytelensége esetén a Kúriához fordulhat a rendelet megsemmisítése érdekében – röviden: a XIV. kerületnél abban sem biztosak, hogy valóban eltűnnek majd az automaták.

A Népszava megkeresésére a BKK elismerte, hogy bár 2025 nyarára elkészíttették ez előzetes terveket a parkolási modul BudapestGO-ba való integrációjához, az erre kapott magas árajánlat miatt a Fővárosi Önkormányzat jelezte a BKK-nak, hogy a parkolási modul integrációja csak a BudapestGO következő fejlesztési fázisában valósuljon meg, erre a közbeszerzés pedig még csak most, azaz szűk két hónappal a július 1-jei határidő előtt kezdődik majd.

A parkolóautomaták – tavaly év végén 3331 darab üzemelt 14 kerületben – egyébként fizikailag nem feltétlenül tűnnek el, ám a fővárosi rendelet alapján július 1-jétől jegyet már nem lehet vásárolni rajtuk, csak az egyéb fizetési módokról adhatnak tájékoztatást.

A Népszava hozzáteszi, hogy a kerületi önkormányzatok inkább ragaszkodnak a jelentős bevételt termelő automatákhoz, és több kerület is jelezte a fővárosnak, hogy aggályosnak tartják a hatályos üzemeltetési szerződés felmondását. Más kerületek – például az V., VI. és a VIII. – ugyanakkor viszont az új típusú parkolási ellenőrzésre írtak ki tendert.