Ezúttal egy leállósávon pofátlankodó sofőrnek borult el az agya, amikor nem engedték vissza a sorba: az eredmény filmbe illő őrült bosszú, ami mutatja, hogy mindig összeakadhatunk egy komplett őrülttel az utakon.

A hajmeresztő eset május 17-én este történt Oroszországban. A masszív dugóban araszolva egy Ford Transit vezetője megelégelte a leállósávon előzgetők arroganciáját, és tudatosan nem engedett be maga elé egy onnan visszasorolni próbáló Renault Trafic kisbuszt.

A Renault Trafic volánja mögött ülő 50 éves férfinél ekkor elpattant a húr. A büntetőfékezés és az anyázás helyett drasztikusabb módszert választott: a nyitott ablakon keresztül telibe fújta a kamerás Ford utasterét egy flakon gázspray-vel. Ezt követően agresszívan megelőzte a megvakított sofőrt, majd menet közben egy üveget vágott a Transit szélvédőjének.

a videó a hirdetés után indul

Eddig tart a kamera felvétele, és az igazolható események fonala, ami egyes források szerint még vadabb fordulatokkal folytatódott.

“Az agresszív sofőr tombolása a nyitott ablakon keresztüli támadással korántsem ért véget. A férfi kipattant a járművéből, egyenesen a Fordhoz rohant, és további több flakonnyi gázspray-t ürített közvetlenül a vétlen autós arcába. Ezt követően emelte a tétet, és egy fűrésszel, valamint egy baltával kezdett el fenyegetőzni.

Amikor a kislány elővette az okostelefonját, hogy rögzítse a minősíthetetlen jelenetsort, az őrjöngő férfi felé támadt. A helyzetet végül az édesapa lélekjelenléte mentette meg, aki egy nehéz csavarkulcsot rántott elő védekezésképpen. A támadó csak a rögtönzött fegyver láttán fújt visszavonulót: ekkor hajlandó volt visszaszállni a kocsijába, és elmenekült a helyszínről.” – írja a moika78.ru

A feltételezett elkövetőt, egy 50 éves férfit a rendőrség bevitte, ellene egyelőre kisstílű garázdaság miatt készült jegyzőkönyv, de vizsgálják a büntetőeljárás megindítását is.