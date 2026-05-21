Május 18-án, hétfőn este a texasi Grapevine rendőrségét és tűzoltóságát a helyi tó egyik csónakleeresztő rámpájához riasztották, ahol egy Tesla Cybertruck pihent a vízben, nem messze a parttól. A sofőr, akit a helyi sajtó Jimmy Jack McDanielként azonosított, a kiérkező tiszteknek elismerte: szándékosan hajtott bele a tóba, hogy letesztelje az autó “gázló módját”.

Az angolul Wade Mode elnevezésű beállítás túlnyomás alá helyezi az akkumulátorcsomagot, a legfelső állásba emeli a légrugózást, és lehetővé teszi, hogy a pickup nagyjából 81 centiméter (32 hüvelyk) mély, édesvizű akadályokon is átkeljen. Viszont a Cybertruck ezzel sem lesz kétéltű jármű.

Így a kísérlet kudarcba fulladt: az autó elektronikája megadta magát, a fülkébe betört a víz, a sofőrnek és utasának pedig el kellett hagynia a süllyedő hajót. A tűzoltóság vízi mentőalakulatának több órájába telt, mire sötétedés után egy daru segítségével kiemelték a roncsot a tóból.

A sofőrt a helyszínen letartóztatták. A vádak között szerepel a forgalom elől lezárt park- vagy tórészlegben történő engedély nélküli járműhasználat, a vízi közlekedésbiztonsági felszerelések hiánya, valamint – és itt jön a történet legabszurdabb része – az érvényes hajóregisztráció hiánya. A sofőr még kedden is a helyi fogdában ült. A Grapevine-i rendőrkapitányság egy sokatmondó megjegyzést is fűzött a hivatalos közleményéhez, üzenve mindenkinek, aki hasonló kísérletet fontolgatna a jövőben.

Elon Musk elejtett mondatait vette komolyan

A háttérben húzódó okok azonban rámutatnak egy komolyabb iparági problémára. Elon Musk már 2022 óta hangoztatja a leendő Cybertruck-vásárlóknak, hogy a jármű idővel képes lesz folyókon, tavakon, sőt akár tengereken is átkelni. Az X-en (ex-Twitter) egyenesen azt posztolta, hogy az autó elég vízálló lesz ahhoz, hogy „rövid ideig csónakként is funkcionáljon”.

Csakhogy ezekből az ígéretekből egyetlen szó sem szerepel a hivatalos kezelési útmutatóban.

A gépkönyv feketén-fehéren leírja: a maximális gázlómélység a gumiabroncs aljától számítva körülbelül 81 centiméter, ami egy sekély patakon vagy egy elárasztott útszakaszon való átkelésre lett méretezve, nincs valódi “Balaton-üzemmód”. Ráadásul a vízkárra ilyen esetben egyáltalán nem vonatkozik a garancia.