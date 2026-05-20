Jelenleg a Tesla Cybertruck hivatalosan nehezen forgalomba helyezhető autó Európában. Ennek legfőbb oka az, hogy Elon Musk elektromos pickupja a jelenlegi formájában nem felel meg az európai biztonsági előírásoknak.

A merev rozsdamentes acél karosszéria, az éles élek és a hagyományos gyűrődési zónák hiánya különösen nagy problémát jelent az európai típusengedélyezési eljárás során. Az európai normák jóval szigorúbbak a gyalogosvédelem és az ütközési energia elnyelése terén, mint az Egyesült Államokban, ahol a Cybertruck forgalmazása természetesen engedélyezett.

Nigéria azonban nem Európában, hanem Afrikában található, ahol a szabályozás jóval lazább, egy drága villanyautó megvásárlásának lehetősége viszont annál korlátozottabb. Egy kreatív elme számára azonban ez nem problémát jelentett, sokkal inkább kihívást. Ezért hát egyszerűen megépítette a saját Cybertruckját. Elektromos hajtáslánc nincs benne – ehelyett egy moped motorját építették be –, és nem is fest túlzottan biztonságosnak. De az igazság kedvéért szögezzük le: azonnal látszik, mi is volt az eredeti tervezői szándék.

A projekt nem a semmiből bukkant elő. A nigériai Legit.ng már 2024 novemberében írt arról, hogy Yakkabad egy Cybertruck-formájú autó építésébe kezdett, és a TikTokon mutatta a vázszerkezetet, illetve a saját rajzait. 2025 januárjára ugyanaz a lap már azt írta, hogy az autó rövid távon mozogni is képes, de még építés alatt áll.

Miért van ennyi egyedileg tákolt Cybertruck?

Mert a Cybertruck formája tökéletes alap az internetes népi autóépítéshez: sík felületek, éles törések, ikonikus sziluett. Ráadásul maga a gép is egy internetes mém, már a születésétől fogva. Inkább kulturális jelenség, mint használati tárgy, mert arra korlátozottan alkalmas. Mégis világszerte ismerik, és aki akar pár kattintást, lájkot gyűjteni, az egy otthon hegesztett darabbal nem lő mellé.

UAZ alapokon készített saját verziót a Garage54 Youtube csatornája, Vietnámban fából faragtak hithű másolatot fém vázzal, futóművel, akkumulátorral és villanymotorral készült, kívül-belül faelemekkel, működő LED-ekkel, fa műszerfallal, yoke-szerű kormánnyal.

Cybertruck – a XXI. század legfurcsább reklámkampánya

Elon Musk 2019 novemberében rántotta le a leplet az autóról (ez volt a híres “betört ablakos” premier). A hivatalos kommunikáció akkor 2021 végi gyártásindításról, 39 900 dolláros indulóárról és 800 kilométeres (500 mérföld) maximális hatótávolságról szólt. A valóságban az első darabokat csak 2023 novemberében vehették át a vásárlók, vagyis a projekt alsó hangon is két évet késett. Az ígért ár és hatótáv pedig tarthatatlannak bizonyult: az árcédula inkább a 60–100 ezer dolláros sávban mozgott, az akkumulátor valós teljesítménye pedig elmaradt a beharangozottól.

Musk eredetileg évi 250 000 eladott példányt vizionált; ehhez képest jelenleg ennek a 10%-át is alig érik el, és már házon belüli flottavásárlásokkal kell kozmetikázni a számokat. Bár mérnöki szempontból egy érdekes kísérlet a 48-voltos elektromos hálózat és a “steer-by-wire” (mechanikus kapcsolat nélküli) kormányzás alkalmazása, maga a koncepció nehezen értelmezhető használati tárgyként, sokkal inkább egy hatalmas, szórakoztató játék azoknak, akik 25-30 milliót áldozni ilyesfajta mókákra.