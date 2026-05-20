Egyre növekszik az érdeklődé Budapest Pay&GO szolgáltatása iránt, közölte a a Budapesti Közlekedési Központ (BKK): az egyérintéses fizetési rendszer – amelynek célja, hogy a közösségi közlekedés használata még egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé váljon –, metrókra történő április 22-i kiterjesztése óta már több mint 67 ezer ügyfél 112 ezer jegyet vásárolt az M2, M3 és M4 metróvonalakon.

Egy hónap telt el azóta, hogy a BKK a 100E Repülőtéri Expresszjáraton és a kisföldalattin már 2023 óta elérhető Pay&GO fizetési szolgáltatását a főváros további metróvonalaira (M2, M3, M4) is kiterjesztette. A társaság tapasztalatai alapján a fővárosban közlekedők hamar megkedvelték a Pay&GO-t, a szolgáltatás gyorsan a mindennapi utazások részévé vált.

A Pay&GO fizetési rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni, az utazási jogosultságot pedig a vásárlásra használt bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) igazolja.

Ha még nem ismernéd, így működik a rendszer:

Egyre többen próbálják ki

A BKK adatai szerint a bevezetést követő egy hónapban a legnagyobb forgalom az M3-as metróvonalon jelentkezett, ahol több mint 53 ezer jegyet értékesítettek, ezt követi az M2-es közel 35 ezer, valamint az M4-es mintegy 24 ezer eladott jeggyel. A Pay&GO-val való fizetés szempontjából az elmúlt hónapban a legforgalmasabb állomások az M3-as metró vonalán a Nyugati pályaudvar, az M2-esen a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér, míg az M4-es metró vonalán Kelenföld és a Keleti pályaudvar voltak.

Az új szolgáltatás térnyerése a BKK értékesítési adataiból is jól látható: az összes eladott vonaljegy 12 százalékát már Pay&GO-val vásárolják, a rendszer indulása – 2023 júniusa – óta pedig összesen több mint 5 millió jegyet vásároltak a BKK ügyfelei ezzel a fizetési móddal.

Az Pay&GO szolgáltatás kezdetben a turisták körében különösen népszerű volt, a bővítés hatására azonban egyre több a magyar felhasználó is, ez a bankkártya-használati arányok növekedésében is tetten érthető: míg a metrókra történő kiterjesztés előtt a Pay&GO-val történő fizetéseknek csak 10 százalékában, jelenleg már közel 20 százalékos arányban fizetnek Magyarországon kibocsátott kártyával.

A fővárosi közösségi közlekedés digitalizációja 2022-ben indult a BudapestGO alkalmazás bevezetésével, amely elsőként tette lehetővé, hogy az utasok egy felületen tervezzék meg utazásaikat és vásároljanak jegyet vagy bérletet. Azóta a digitális megoldások egyre népszerűbbek: ma már a jegyértékesítés jelentős része online csatornákon zajlik, a BKK bevételeinek több mint 40 százaléka mobiljegyes csatornán keresztül érkezik.

Minden fővárosi és agglomerációs vonalon megjelenhet

A most kiterjesztett pilot rendszer még csak jegyvásárlást tesz lehetővé, a későbbiekben megvalósuló, teljes körű Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatás viszont nemcsak az alkalmi utazók, hanem a rendszeresen közösségi közlekedést használók számára is többféle terméktípust – például bérleteket és kedvezményes konstrukciókat – kínál majd. Ezen túl az alkalmi utazások során lehetővé teszi majd a költési limitek (például napi vagy heti limitek) beállítását is. A tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet.