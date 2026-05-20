Magyarország méretre első, népességre 5. vármegyéjében (kb. 500 ezer lakos) rendőrök a múlt héten hajszál híján 1500 gyorshajtást észleltek a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése alapján, írja a Police.hu.

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1496-an lépték át. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint. Azok a sofőrök, akik a megengedett sebesség duplájával hajtottak – 50 helyett 101-gyel, 104-gyel és 105-tel – 140 000 forint bírságra számíthatnak.

A megyében egy hét alatt 45 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben tizenketten sérültek meg. Az egyenruhások kilenc olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak; egyikük balesetet okozott. Az ittas vezetők ellen eljárás indul, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.

A sebességtúllépés még mindig az egyik legfőbb baleseti ok hazánkban, emlékeztet a rendős-főkapitányság. A sebességhatárok nem véletlenül születtek: a közlekedők biztonsága, élete múlhat egy-egy méteren, egy-egy másodpercen. A féktávolság egy része a fékút, ami a fékezés megkezdésétől a megállásig megtett távolság. Tehát az a távolság, amelyet a gépkocsi a fékpedál lenyomása és a megállás között megtesz.

Fontos tudni, hogy a sebesség és a fékút között megközelítőleg négyzetes kapcsolat áll fenn, azaz kétszer gyorsabb sebesség négyszer nagyobb fékutat eredményez. Hogy ez mit jelent gyakorlatban? 50 km/h-nál a fékút 14 méter, 100 km/h-nál azonban már 56,24 méter; és ezek a számadatok nem is tükrözik a teljes valóságot, hiszen ez csak a fékút hossza, de a teljes féktávolsághoz más tényezőket – pl. gumiabroncs súrlódása, reakcióidő – is hozzá kell számolni, hangsúlyozzák.

Ami a gyorshajtásokat illeti, az eddigi adatok alapján a múlt hét rekordere az a miskloci fordos, aki 40-es korlátozásnál ment 142 km/órával.