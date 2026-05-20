Egy magára valamit is adó autós lap, vagy véleményvezér mindig arra törekedik, hogy hiteles legyen, elfogulatlan és őszinte. Nem mindenki van azonban ezzel így, sokan inkább a rövid távú sikereket hajszolják minden áron, nem törődve azzal, hogy az oda vezető úton – vagy éppen a sikerek után – mit veszítenek ezzel.

Így járt egy kínai blogger is a minap. A Long Ge villanyautókról beszél nevű csatornán az elmúlt évben több videó is megjelent, melyek témája rendre ugyanaz volt: több BYD-modellről mesélt “horrorsztorikat” a tartalomgyártó, részletesen ecsetelve, hogyan mennek azok tönkre, és mennyire rossz, nehézkes vagy épp drága a javíttatásuk. Minden szóba került az akkumulátoroktól kezdve a motorokon át az elektronikáig.

A BYD-nak azonban ez nem tetszett, és fel is jelentették a bloggert, mondván, hogy erre nincs is bizonyíték. A bíróság végül az autógyártónak adott igazat, a bloggert pedig a jó hírnév megsértése miatt bocsánatkérésre és 2 millió jüan (91,5 millió forint) megfizetésére kötelezték. Az ügy kapcsán egyébként nem is ez a legmegdöbbentőbb, hanem az, hogy

az alkotó ezt már többször is eljátszotta más márkákkal.

Korábban a kínai Seres és Aito márkák modelljeit ócsárolta nyilvános bizonyítékok nélkül, de azokat az ügyeket megúszta jóval kisebb pénzbírsággal.