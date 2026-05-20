Az algoritmusok machinációjának köszönhetően az elmúlt napokban sokan találkozhattak a Facebookon a Nyest ellen küzdők csoportjával, mely nem árul zsákbamacskát: az immár 26 ezer fősre duzzadt közösség különböző tippeket, tanácsokat oszt meg egymással, hogyan tartsák otthonuktól, de leginkább autójuktól távol a nyesteket.

Utóbbi azért fontos, mert a 40-55 cm testhosszúságú, kis méretű ragadozó komoly károkat tud okozni a kocsiban. Az még egészen szerencsés, akihez csak hoz az állat, pl. csontokat vagy valahonnan elcsaklizott sült húst, de ennél sokkal jellemzőbb, hogy pusztít. Lényegében semmi sem szent neki, ami puhább, mint a fogai, legyen az a motorháztető belső szigetelése, vagy épp az elektromos vezetékek. Mindezt meg is fejeli azzal, hogy összekarmolja a fényezést, tappancsnyomokat hagy a szélvédőn és a tetőn, de ajándékként még üríthet is magából.

Hogyan küzdenek a magyarok a nyest ellen?

A csoportban látott bejegyzések alapján igen széles fegyverarzenálhoz nyúlnak a magyarok, jellemzően csak azon a területen beavatkozva, ahol korábban a nyest problémát jelentett. Jó példa erre az a személy, aki például a motortérbe helyezett WC-illatosítóval tartja onnan távol az állatot, de ugyanez a helyzet azzal az egyénnel is, aki a rádió antennáját kente be csiliszósszal, így móresre tanítva a mindig abba dörgölőző állatot.

A beszámolók főleg sikersztorik, de vannak sikertelen, vagy még tesztelés alatt lévő próbálkozások is. Egyértelműen előbbi kategória a palackok bevetése, melytől elvileg meg kellene ijednie a nyestnek az oldalfalon visszatükröződő tükörképe miatt. Hasonló lehet a CD-lemezek autószintig lógatásánál is az elképzelés, bár ott elvileg a nyestkérdés megoldódott – igaz, vélhetően más okokból.

Fenti galériánkban láthatsz még pár, a magyarok által kipróbált ötletet