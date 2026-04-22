A kisföldalattin (M1) és a 100E repülőtéri járaton már korábban bevezette a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Pay&Go szolgáltatást, ezt április 22-től az összes fővárosi metróállomásra kiterjesztették.

A szolgáltatás használatához csak hozzá kell érinteni egy bankkártyát vagy vásárlásra alkalmas okoseszközt a Pay&Go-készülékhez. Ezzel az egy mozdulattal nemcsak a jegyvásárlás, hanem az érvényesítés is megtörténik.

Nincs szükség előzetes regisztrációra, sem alkalmazásra. A Pay&Go-jegyek ugyanannyiba kerülnek, mint a máshol vásároltak, vagyis 500 forintot kell fizetni egy utazásért.

Ellenőrzéskor azt a bankkártyát vagy okoseszközt kell az ellenőri készülékhez érinteni, amelyikkel a jegyvásárlás történt. A folyamat biztonságos, a készülék ellenőrzéskor nem von le pénzt. Okoseszközön a fizetéskor is megszokott módon kell előhívni a jegyvásárláshoz használt bankkártyát.

A Fővárosi Közgyűlés is támogatta nemrég azt a javaslatot, hogy ez a lehetőség elérhető legyen minden BKK-járművön. Ha ez megtörténik, nemcsak vonaljegyet lehet majd vásárolni, hanem több európai nagyvárosból már ismert módon az automatikus napi, heti limitek is bevezethetők lesznek.