A budapesti közösségi közlekedést használók 89 százaléka elégedett a szolgáltatással. Ez derül ki a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) legfrissebb, 2025-re vonatkozó, 2500 fő megkérdezésével készült kutatásából. Ha viszont egy kicsit a számok mögé nézünk, már árnyaltabb a kép.

A felmérés szerint az utasok továbbra is alapvetően pozitívan látják a rendszert: a hálózati lefedettség, az elérhetőség és a megbízhatóság mind 90 százalék feletti értékelést kaptak, ahogy az utastájékoztatás is. Külön kiemelkedik a BudapestGO alkalmazás, amely 94 százalékos elégedettségi mutatóval az egyik legjobban teljesítő elem lett.

Nem véletlen: a válaszadók közel 40 százaléka rendszeresen használja utazástervezésre, jegy- és bérletvásárlásra, illetve valós idejű információk követésére.

Csakhogy az összkép nem teljesen makulátlan. Bár az elégedetlenek aránya továbbra is alacsony, több fontos mutató is visszaesett az előző évhez képest. A változás nem annyira a kritikusok számának növekedéséből, inkább a „teljesen elégedett” válaszok arányának csökkenéséből fakad.

Az egyik legnagyobb zuhanás az árérzékelésnél történt: miközben a bérletek ára nem változott, a díjakkal való elégedettség 80 százalékról 62-re esett vissza. Hasonló a helyzet a biztonságérzettel is, amely 92-ről 89 százalékra csökkent – pedig közben elindult a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat, és nőtt a járműveken elhelyezett kamerák száma is.

Nem csak ezek a területek gyengültek

Az általános megítélés 93-ról 89 százalékra csökkent, a gyorsaság 95-ről 90-re, a biztonságérzet szintén 92-ről 89-re, és a közösségi közlekedésben dolgozók megítélése is visszaesett 93-ról 90 százalékra.

A digitális megoldások egyértelműen nyernek, de a hagyományos csatornákat még nem lehet leírni. A BudapestGO sikere mellett a Pay&GO fizetési rendszer is jól szerepelt: a jelenleg pilotként működő megoldást – amely eddig a 100E Repülőtéri Expresszen és az M1-es metrón érhető el – a válaszadók 89 százaléka értékelte pozitívan, főleg a gyorsasága miatt.

Nem sokáig marad szűk körű teszt: április 22-től már az összes metróvonalon elérhető lesz, ami újabb lépés az elektronikus jegyrendszer felé.

Közben a jegyautomaták megítélése látványosan romlott

89 százalékról 70-re esett vissza az elégedettség. Ez jól mutatja, hogy bár egyre többen váltanak digitális megoldásokra, a fizikai értékesítési pontok megbízhatósága továbbra is kulcskérdés. A BKK ennek megfelelően teljes körű felújítást ígér: 2025 novemberétől az automaták külső és belső megújításon esnek át, és 2026 végéig új készülékek is érkeznek.

A kép tehát kettős:

a rendszer működik, sőt sok szempontból kifejezetten jól,

de az utasok lelkesedése mintha visszább vett volna.

A BKK mindenesetre azt ígéri, továbbra is figyeli a visszajelzéseket, és ezek alapján fejleszti a szolgáltatásait.