A Készenléti Rendőrség helikopteres egysége is erősíti a közbiztonságot az idei idegenforgalmi szezonban, amelynek fő célja a turisztikai idény rendőri feladatainak légi támogatása, a fürdőzők biztonságának megóvása a Balatonnál.

Feladatuk a nyári szezonban a tó feletti vízirendészeti járőrözés, a parti települések, az autópályák és a fő közlekedési útvonalak közbiztonsági és közlekedési, valamint a kiemelt idegenforgalmi centrumok térségében folytatott polgári célú repülések ellenőrzése.

A galériában egy korábbi, hasonló gyakorlat képei láthatók:

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Viharjelzés esetén figyelmeztetik a vízben tartózkodókat, kapcsolatban állnak a vízirendészeti egységekkel, fentről segítve a munkájukat. A felkészítésnek idén a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén található Zamárdi városa szolgált helyszínéül – írta a Siófoki Információk.

A magyar rendőrségi repülés immár több mint 70 éves múltra tekint vissza. Az idők folyamán feladatrendszere és a bevethető helikopterek típusa is egyre bővült. A KR Légirendészeti Szolgálata mára Európa egyik legnagyobb MCDonnell Douglas helikopterflottáját üzemeltető egysége lett a 4 MD500E és a 11 MD902 típusú gépeivel.

Arra emlékszel, amikor kicsit rosszabbul sültek el a dolgok? Mert ilyen is volt már: