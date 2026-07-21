Hollywood sem írhatott volna ennél jobb forgatókönyvet: egy houstoni sürgősségi orvos, akit maga Batman inspirált arra, hogy életeket mentsen és segítsen az embereken, a teljes összkép kedvéért egy százszázalékosan utcai legális Batmobile-lal járja az utakat.

A Tim Burton-féle, 1989-es, Michael Keaton főszereplésével készült Batman-film alapján épített másolat nem épp a városi közlekedés praktikus eszköze. Mintegy 6,7 méter hosszú, de az amerikai szabályok szerint használható közúton. A Daily Driven Exotics videójában részletesen bemutatott gép funkcionáló fényszórókkal, irányjelzőkkel, fűtéssel, klímaberendezéssel és tolatókamerákkal is fel van szerelve.

Ami viszont a legfontosabb: a géptető alatt egy turbófeltöltős LS V8-as blokk dohog. A tulajdonos elmondása szerint a teljesítmény 500 és 1000 lóerő között mozog, az oldalt kivezetett kipufogórendszer pedig gondoskodik róla, hogy az emberek hamarabb meghallják ezt a Batmobile-t, minthogy megpillantanák a hús-vér Batmant.

A tulajdonos félkész projektként vásárolta meg az autót az előző építőtől, aki a karosszériamunka oroszlánrészét már elvégezte. Ezt követően a jelenlegi gazdája és csapata teljesen újjáépítette a futóművet, a fékrendszert és gyakorlatilag az összes mechanikai komponenst.

Méretei ellenére a tulajdonos szerint a gép meglepően könnyen vezethető, bár a masszív hátsó karosszériaelemek miatt a kilátás szinte kizárólag a három fedélzeti kamerára korlátozódik.

Nem meglepő módon a Batmobile elképesztő figyelmet vonz. Nem mindennap lát az ember ilyet, még egy múzeumban kiállítva sem. Az pedig végképp ritkaságszámba megy, hogy minden idők egyik legikonikusabb Batmobile-ja a hétköznapi forgalom sűrűjében haladjon, mintha csak egy átlagos munkába járós ingázásról lenne szó.

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A Batman-univerzumot tekintve az Adam West-éra buboréktetős Lincoln Futurája 1989-ben adta át a helyét Tim Burton lehetetlenül hosszú, vadászgépek ihlette Batmobile-jának, mielőtt Joel Schumacher behozta volna a Val Kilmer és George Clooney által terelgetett, neonfényes verziókat. Később Christopher Nolan a katonai járművek inspirálta Tumblerrel alkotta újra a koncepciót, míg a 2022-es Batman visszavitte Bruce Wayne-t az alapokhoz egy kőkeményen átépített izomautóval.

A denevérember autói ma már a legkeresettebb hollywoodi relikviák közé tartoznak, az eredeti filmes autók ára pedig csillagászati magasságokba szökött. Az 1960-as évek Batman tévésorozatához épített öt eredeti Batmobile egyike 2013-ban 4,62 millió dollárért cserélt gazdát egy árverésen, amivel minden idők egyik legértékesebb televíziós autójává vált.

Eredeti filmes példányokhoz szinte lehetetlen hozzájutni, és pontosan ez az oka annak, hogy a csúcsminőségű replikák ilyen hűséges rajongótábort tudhatnak magukénak. A megrögzött Batman-rajongók számára sokszor az építés jelenti az egyetlen reális utat ahhoz, hogy birtokolhassanak egy darabkát Gothamből – még akkor is, ha ez egy 1000 lóerős szörnyeteg nulláról történő megalkotását jelenti.