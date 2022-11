600 milliót kérnek ezért a Batmobilért

Batman, azaz a Denevérember az egyik legrégebbi és legkedveltebb amerikai képregényes (szuper)hős, aki az elmúlt több mint nyolc évtizedben a számos más médiumban is feltűnt.

Az 1960-as évekbeli pszichedelikus-komikus tévésorozat után a Denevérember jó időre eltűnt a mozivásznakról és a képernyőkről, ám 1989-ben Tim Burton rendezésében, Michael Keatonnal és Jack Nicholsonnal a főszerepekben visszatért, megalapozva az azóta is tartó modern kori népszerűségét.

Burton egyedi látásmódja kiválóan „jött át”, a sötét, „gótikus” Gotham, a jelmezek, Batman öltözéke és természetesen autója, a Batmobil is elbűvölte a nézőket, így 1992-ben közvetlen folytatást is kapott a film a Batman visszatér képében.

Az ebben a részben használt Batmobilok egyike vált most eladóvá. A Julian Caldow tervező által megálmodott formát két Chevrolet Impala összeépített alvázára üvegszálas kasztnival építették fel. A látszatra sugárhajtású turbinával hajtott autókat – hiszen többet is használtak a forgatásokon – általában V8-as Chevrolet-motor mozgatta, ám a most eladásra kínált példányba elektromotort szereltek, amely 48 voltos savas ólomakkumulátor-csomagból nyerte az energiát, ezekkel a leírás szerint 25-30 mérföld/órás, azaz 40-48 km/órás sebességre volt képes. (A leendő tulajdonos persze sokkal modernebb, könnyebb, nagyobb energiasűrűségű lítiumion-akksikat is beépíthet majd.)

Hátul kuksolt az autós kaszkadőr (Fotó: Classic Auto Mall)
A lángszóró rendszere (Fotó: Classic Auto Mall)

Az elcsúsztatható tető alatt feltáruló beltérben kismillió kijelzővel, gombbal ellátott műszerfal, két kagylóülés fogadja a szemlélőt, de mögöttük még akad ez-az: egy rejtett pluszülés (inkább pad) és kormány, valamint egyéb kezelőszervek az autót valójában irányító kaszkadőrnek – ezt a darabot azon jeleneteknél használták, amikor a Pingvin távirányítással vezette Batman autóját. Extra felszerelés a “turbina” kivezetőjébe épített, működőképes lángszóró.

Az évek során a Vezessen is számtalan jobb-rosszabb – néha egyenesen pocsék – Batmobilt, Batmobil-replikát mutattunk már, ám ez a darab a filmes múlt miatt komoly rajongói, gyűjtői érdeklődésre tarthat számot, igaz, az árát is ehhez szabták, a hirdető Classic Auto Mall 1,5 millió dollárt (600 millió Ft) kérne érte.