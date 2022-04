Aranyáron kínálják az új Batmobile-t, pedig „csak” egy másolat

A 2005-ös Batman: Kezdődik! c. filmben mutatkozott be a Batmobile egyik legismertebb változata, a Tumbler, olyannyira, hogy sok Batman-rajongó szívesen birtokolna egyet. Több másolat is készült belőle ennek megfelelően, egy igencsak friss, 2021-es példány jelenleg is eladó.

Kazahsztánban található a Tumbler-replika, és az Exotic Car Trader oldalán árulják. A hirdetésben az építés folyamatát nem részletezik mélyre menően, ahogyan az sem derült ki, hogy egy szabványos szériaautó köré építették-e, vagy egészen az alapoktól saját kivitelezésről van szó – bárhogy is legyen, az összkép meggyőzően hiteles.

Akárcsak az igazi Tumbler esetében, a másolat első tengelyén is két kerék, a hátsóján pedig négy kerék látható; előbbiek Mickey Thompsons abroncsok, míg utóbbiak inkább terepgumik. A Batmobile-viszonylatban átlagosnak mondható, viszont nagyon is precíz megjelenést a jellegzetesen mattfeketére színezett karosszéria teszi teljessé, ami valószínűleg teljesen kézi munka eredménye. Részleteiben nyilvánvalóan nem annyira bonyolultak az alkatrészei, mint a filmben szereplő autóé, de ezeket a paneleket így sem volt egyszerű feladat összerakni.

A beltér sem a fényűzésről szó, teljes visszafogottság jellemzi: egyszerű műszerfalat kapott, viszont az oldalsó és középső visszapillantó tükröket kamerákkal és képernyőkkel váltották ki. Emellett néhány műszer és kapcsoló segítségével vezérelhető a jármű, és például még guminyomás-ellenőrző rendszer is van.

A karosszéria alatt egy V8-as Toyota-szívómotor rejtőzik, de pontos információkat – akár a lökettérfogatról, akár teljesítményről stb. – nem árultak el, csak annyit tudni, hogy hátsókerék-hajtású a Batmobile, a hátsó tengelyre pedig egy automata sebességváltó juttatja el a motor erejét. Az ál-Tumbler méreteiről is legfeljebb csak találhatni, de kiindulva abból, hogy minden bizonnyal egy nehéz autóról van szó, hajmeresztő tempóra semmiképpen sem érdemes számítani.

Ellenben az árcédulán szereplő összeg tényleg hajmeresztő: miközben pár hónapja még azt találgattuk, megér-e nagyjából 75 millió forintot egy Batmobile, ezúttal nem kevesebb mint 399 ezer dollárért juthatunk hozzá, ami átszámítva több mint 143 millió forint. (Talán még nem késő leszaladni a lottózóba, hátha…)