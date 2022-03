Bő egy hete világszerte, így a hazai mozikban is nagy sikerrel fut a Denevérember 10. élőszereplős filmje – Az öngyilkos osztagot és Az Igazság Ligáját nem számoljuk –, a The Batman.

A Twilight-filmekben tinilány-bolondító vámpírként befutott, de azóta komolyabb, drámaibb szerepek felé fordult Robert Pattinson főszerelésével készült, Andy Serkist, Zoë Kravitzet, Colin Farrellt, Paul Danót és Jeffrey Wrightot is felvonultató új filmben a Denevérember eddig mozivásznon nem igazán látott, detektívoldalát is látjuk, de azért kütyükből, egyedi fegyverekből és járművekből sincs hiány, természetesen új Batmobilnak is örülhetnek az erre fogékonyak.

Míg a 60-as évek meseszerű, itt-ott pszichedelikus, karikírozott megvalósulásában már-már cirkuszi autóval járt az álarcos igazságosztó, a Tim Burton-filmek gótikus, retrofuturisztikus cirkálót adtak alá, Christopher Nolan világában kész harcjárművel, a Tumblerrel döngetett a Denevérember, illetve „Batfleck” is valami hasonlót hajtott. A 2022-es denevérmobil újabb stílusváltás: az új filmben egy második generációs Dodge Chargerre emlékeztető amerikai izomautós, kit caros feketeséggel üldözi a bűnt a címszereplő.

Ízlés kérdése, kinek melyik a kedvence, de az is tagadhatatlan, hogy mindegyiknek megvan a maga karaktere, bája.

Erre gondolhattak az autópiaci szakértő Select Car Leasingnél is, amikor az autópáncélozó specialista Armormaxszal együttműködve kiszámolták, mennyibe is kerülne, ha valaki szeretne összehozni magának egy, a fenti járgányok vonásait egyesítő Batmobilt.

1. Teljes páncélozás

Több Batmobilra is lőttek már a zsiványok kézifegyverrel, próbálták már őket felrobbantani, de mindegyik túlélte a dolgot – ahhoz, hogy a saját autónkat is hasonlóan golyó- és robbanásállóvá tegyük, kb. 62 ezer dollárt, jelenlegi árfolyamon 21,6 millió forintot kellene elköltenünk.

2. Távirányításos fedélzeti gépfegyver

Az 1989-es filmben láthattuk, hogy a Batmobil akkor is halálosan veszélyes lehet, ha gazdája benne sem ül. A távműködtetésű automata gépfegyverrendszer beépítése – már ha legális lenne az ilyesmi – 88 557 dollárt, forintban 30,75 milliót kóstálna.

3. Megerősített, defekttűrő abroncsok

A kasztni páncélozása igen hasznos dolog, de még a Denevérembernek is nehezen megy a bűnüldözés, ha járműve sérült, kilőtt, defektes kerekekkel egy helyben álló műtárggyá silányul – ezért kellenek az igen strapabíró abroncsok. Egy ilyen „golyóálló” szett hajszál híján 1800 dollárba, 625 ezer forintba kerülne.

4. Golyóálló üvegezés

A karosszéria elemei és a kerekek mellett a kilátást szolgáló felületeknek, szélvédőknek is bírniuk kell a gyűrődést. A ballisztikus/golyóálló üvegek persze nem olcsók, de a saját Batmobilunk építésénél nyilván erre is szánni kellene, a gyűjtés szerint darabonként 2283 dollárba kerülne darabja. Számoljunk egy nagyobb és két kisebb üveggel, nagyjából két teljessel, ez összesen 1 580 000 forintra jönne ki, de azután már tényleg lőhetne minket a Joker, a Pingvin vagy bármelyik alantasuk, nem lenne mitől félnünk.

5. Füstgenerátor/-gránátok

A Batman Superman ellen-ben a Denevérember ólomtartalmú füstgránátokkal igyekezett akadályozni a kriptoni szuperhős röngtenglátását. Súlyosan mérgező füstöt nyilván nem eregethetnénk saját Batmobilunkból – épp elég, ami a kipufogón távozik –, de a hadászatban és a focilelátókon is használt „hétköznapibb” ködöt generálhatnánk a mi autónkból.

Egy ilyen berendezés nem is lenne olyan drága, az Armormax 792 dollárt, kb. 275 ezer forintot számított rá.

Ha összeadjuk a fentieket, nagyjából 55 millió forintig jutunk, igaz, ezek mind csak a kiegészítők, amelyeket – feltéve, hogy valóban ütőképes járgányt akarunk –, műszakilag kiváló, erős, nagy teljesítményű autóra kellene felszereltetni, számoljunk erre mondjuk 20 milliót.

Saját Batmobil 75 millióért – neked megérné, ha futná rá?