Washington állam legnagyobb városában, Seattle-ben egy autós felhajtott a Sound Transit 1 Line magas vezetésű sínpályájára, majd kilométereken keresztül azon haladt, míg végül a Mazda CX-5 megfeneklett. Az eset június 2-án, kedd este történt, a helyi közlekedési vállalat pedig 18:16-kor jelezte, hogy a SODO és az Othello állomások között fel kell függeszteni a vonatközlekedést.

A sofőr egy 70 éves nő volt, aki a rendőrség szerint nem tűnt ittasnak, inkább zavartnak. Amikor megkérdezték, hogyan került az autóval a sínekre, azt mondta: csak a GPS utasításait követte. A beszámolók szerint a nő nehezen és lassan válaszolt a kérdésekre, ezért a hatóságok azt is vizsgálták, állhatott-e valamilyen egészségügyi probléma a történtek mögött. A helyszínről stabil állapotban, mentővel vitték kórházba kivizsgálásra.

A kocsi a magasban futó déli irányú pályán ragadt, ezért a megszokott autómentős megoldásokkal nem nagyon lehetett mit kezdeni. A Sound Transit végül nem trélerrel, hanem egy Speed Swing nevű vasúti karbantartó járművel mozdította el az autót. Ez egy olyan speciális gép, amelyet nehéz tárgyak emelésére és mozgatására használnak vasúti pályákon. A közlekedési vállalat szerint a mentés során a sínek nem sérültek.

A navigáció hasznos dolog, de nem helyettesíti a józan észt. Ha az útvonal egyszer csak sínekre, lezárt pályára vagy gyanúsan magasra vezet, érdemes nem a gépnek hinni, hanem inkább megállni, körülnézni, és újratervezni – még azelőtt, hogy bekerülnénk a hírekbe.