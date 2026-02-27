Tágasabb, szellősebb elődjénél az új CX-5. A precíz japánok meg is mérték, hogy elöl a válltér egy, a hátsó lábhely 6,4, a fejtér 2,9 centivel haladja meg a kifutó verzióét. Ez nemcsak papíron érvényesül, mi hárman utaztunk együtt és mindhárman rendesen megnőttünk, mégis kényelmes volt hátul ülnöm, térdem előtt legalább 10 centi hellyel.

Furcsa, hogy a műszerfal jobb oldala puha és barátságos burkolatot kapott, a vezető előtti részt viszont olcsónak ható, kemény plasztik fedi. Rosszat tesz a minőségérzetnek az ajtótárolók béleletlensége, ez a műanyag héj nagyon másképp néz ki, mint a Volkswagen Tiguanban a szövetburkolatú ajtótároló. Hiányzik az utastérből vagy legalább a csomagtartóból egy 230 voltos csatlakozó, ezt nem tudja feledtetni a hétféle színt nyújtó utastéri hangulatvilágítás.

Nagyon jó szélvédőre vetített kijelzővel gazdagodott az autó, a HUD képe informatív és egyszerűen leolvasható, részben ellentételezi azt a visszalépést, amit a kimondottan szimpla műszeregység jelent a rendes órák után.

10,25” az óracsoport képátlója, a középső érintőképernyő már-már laptopformátumú. A kisebbik képátlója 12,9 col, a nagyobbik, amit a képeken láttok, 15,6 hüvelykes.

Ez a méret egyeseknek már túlzás lehet, de szép a grafikája, jó gyorsan reagál, és méretei miatt könnyű rajta eltalálni az ikonokat vezetés közben is. A Google-térkép integrációján kívül a menüből letölthettek bizonyos alkalmazásokat a Play Áruházból is.

Visszalépés az elődhöz képest a klímavezérlés, ami rendes nyomógombok helyett itt csak egy sort kap a képernyő alján. A kapacitív kormánygombokhoz sem ragaszkodnánk az eddigi rendes nyomógombok helyett.

522-ről 583 literre nőtt a csomagtartó, a lehajtott ülésekkel a Mazda 2019 litert ad meg, 381 literrel többet az eddiginél. Szemre a csomagtér nem tűnik ennyivel nagyobbnak, de ez a gyári adat. A Škoda Superb Combi és a Passat kombié 1920 literre bővíthető.

Fontos részlet a 40:20:40 arányú támlaosztás, amivel adott a kényelmes síalagút hosszú tárgyak szállítására. A háttámlák a csomagtér felől egy kar meghúzásával kényelmesen ledönthetők, és az is nagyon tetszett, hogy a támlarészek visszahajtása könnyen megy, a rugós előfeszítéssel nem kell küzdeni, ha egy kézzel döntenéd vissza a háttámlát.