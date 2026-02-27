2012-ben az első CX-5 vezette be a Skyactiv technikát a Mazdánál, és a középméretű SUV azóta is stabil pont a Mazda világában. A két generációból összesen ötmillió talált gazdára, ebből 850 ezer Európában. A viszonylag kicsinek számító, évente nagyjából 1,3 millió autót gyártó japán márkának ez a legnagyobb volumenű autója.
Egy új Mazda bemutatóján általában 200-250 újságíró vesz részt, az új CX-5 első vezetésére viszont 450-en érkeznek több részletben. Az autó fontosságát az is jelzi, hogy a Mazda kisebb-nagyobb változtatásokkal összességében jóval gyorsabbá tette a szállítását Európába, hogy hamarabb indulhasson a forgalmazása. Elődje ugyanis 2025-ben már nem volt elérhető, mert motorja nem felelt meg a most érvényes szabványnak, a motor továbbfejlesztésével a Mazda megvárta a harmadik generációt, amelyet nemrég vezettünk.
Külső
Kevés merészség van a formatervben, ha a végül 10 évre nyújtott modellciklusú elődöt pár évvel korábban váltja le ugyanez az autó, nem lettünk volna meglepve a külsején. Szépen kidolgozták az orron a hűtőmaszk alsó fémfóliás keretét, és ugyanígy tetszett hátul a kettős kipufogó, ami a szimmetria szépségén felül erőt is sugall.
Erősítik a terepjárós hangulatot a küszöbökön, a lökhárítók alján és a kerékjárati íveken körbefutó fekete műanyag védőelemek. Az autó kiállását a magasabbra vett alsó levegőbelépő is határozottabbá teszi az orron.
115 milliméterrel hosszabb elődjénél az új Mazda CX-5, a többlet mind a 2815 milliméteres tengelytávban van, tehát a túlnyúlások nem változtak. Az autó hossza 4690, szélessége 1860, magassága 1695 mm. Az összesen hét fényezés között erős a fehér, ebből az árnyalatból van ródiumfehér és sarkvidéki fehér is.
17-es felnit kap a Prime-Line 225/65 R17-es gumikkal, 19-est a többi felszereltségi szint 225/55 R19-es kerekekkel. A fotókon a nagyobbik keréktárcsával látjátok az autót. A feketére fényezett felninél jobban mutat a szintén 19-es gyémántvágott keréktárcsa, amelynek felülete részben fémszínű.
Belső
Tágasabb, szellősebb elődjénél az új CX-5. A precíz japánok meg is mérték, hogy elöl a válltér egy, a hátsó lábhely 6,4, a fejtér 2,9 centivel haladja meg a kifutó verzióét. Ez nemcsak papíron érvényesül, mi hárman utaztunk együtt és mindhárman rendesen megnőttünk, mégis kényelmes volt hátul ülnöm, térdem előtt legalább 10 centi hellyel.
Furcsa, hogy a műszerfal jobb oldala puha és barátságos burkolatot kapott, a vezető előtti részt viszont olcsónak ható, kemény plasztik fedi. Rosszat tesz a minőségérzetnek az ajtótárolók béleletlensége, ez a műanyag héj nagyon másképp néz ki, mint a Volkswagen Tiguanban a szövetburkolatú ajtótároló. Hiányzik az utastérből vagy legalább a csomagtartóból egy 230 voltos csatlakozó, ezt nem tudja feledtetni a hétféle színt nyújtó utastéri hangulatvilágítás.
Nagyon jó szélvédőre vetített kijelzővel gazdagodott az autó, a HUD képe informatív és egyszerűen leolvasható, részben ellentételezi azt a visszalépést, amit a kimondottan szimpla műszeregység jelent a rendes órák után.
10,25” az óracsoport képátlója, a középső érintőképernyő már-már laptopformátumú. A kisebbik képátlója 12,9 col, a nagyobbik, amit a képeken láttok, 15,6 hüvelykes.
Ez a méret egyeseknek már túlzás lehet, de szép a grafikája, jó gyorsan reagál, és méretei miatt könnyű rajta eltalálni az ikonokat vezetés közben is. A Google-térkép integrációján kívül a menüből letölthettek bizonyos alkalmazásokat a Play Áruházból is.
Visszalépés az elődhöz képest a klímavezérlés, ami rendes nyomógombok helyett itt csak egy sort kap a képernyő alján. A kapacitív kormánygombokhoz sem ragaszkodnánk az eddigi rendes nyomógombok helyett.
522-ről 583 literre nőtt a csomagtartó, a lehajtott ülésekkel a Mazda 2019 litert ad meg, 381 literrel többet az eddiginél. Szemre a csomagtér nem tűnik ennyivel nagyobbnak, de ez a gyári adat. A Škoda Superb Combi és a Passat kombié 1920 literre bővíthető.
Fontos részlet a 40:20:40 arányú támlaosztás, amivel adott a kényelmes síalagút hosszú tárgyak szállítására. A háttámlák a csomagtér felől egy kar meghúzásával kényelmesen ledönthetők, és az is nagyon tetszett, hogy a támlarészek visszahajtása könnyen megy, a rugós előfeszítéssel nem kell küzdeni, ha egy kézzel döntenéd vissza a háttámlát.
Technika
Elődje padlólemezét visz tovább az autó. Keresztben álló orrmotoros típusként az új CX-5 a Mazdának azt a padlólemezét használja, amelyre a jelenlegi Mazda3 és a CX-30 épül, de a csatolt hosszlengőkarosnál igényesebb hátsó futóművet kap, konstrukciója első és összkerékhajtással is független. Adaptív lengéscsillapítás továbbra sincs, a futóműben az alapkonstrukció megtartásával a rugók és a lengéscsillapítók hangolása változott.
2488 köbcentis a változatlanul turbófeltöltő nélkül működő, 24 voltos kisegítő hibridrendszerrel takarékosabbá tett benzines. Az akkukapacitás 0,216 kilowattóra. A mild hibridben a villamos gép a szíjhajtású önindító-generátor 5,1 kW-os (6,9 LE) teljesítménnyel, 48 Nm-es nyomatékkal.
A hosszú löketű, 89 mm-es furatú és 100 mm-es lökethosszú szívómotor fajlagos teljesítménye mindössze 56,7 lóerő literenként, ami igazán tartóssá teheti. A 16 szelepes motor a 141 lóerőre visszavett teljesítménnyel képes belül maradni az Euro 6e szabvány emissziós határain és hozza majd az Euro 7-es értékeket is.
Kiegyensúlyozó tengely simítja ki a motor járását, az égést tökéletesíti az injektorokkal hat furaton át, nagyon finoman beporlasztott benzin, a motor hatékonyságát a szívómotoroktól szokatlanul nagy, 300 baros befecskendezési nyomás javítja a részterhelésen az egyes és négyes hengerben kikapcsolható üzemanyag-ellátáson felül. Az olajcsere-periódus 20 000 km vagy egy év. Az atmoszférikus motor teljesíteni fogja az Euro 7-es előírásokat is, amikor az EU-ban érvénybe lép majd a szigorúbb környezetvédelmi szabvány.
A 238 Nm nyomatékmaximumú motorral az elsőkerék-hajtású verzió 10,5 mp alatt gyorsul 100-ra, a 4×4-es ideje 10,9 mp. A sebességváltó mindig automatikus, a Mazda saját fejlesztésű és gyártású hatfokozatú váltója a keresztmotoros autókhoz.
2027-ben még nem lesz kapható a hibridverzió, amelyről nagyon keveset tudunk. Valószínűleg nem a legutolsó centiliterek lefaragása a cél a hajtásrendszerrel, inkább a jó erőleadás és vezethetőség, pár év múlva kiderül.
Az ötcsillagos Euro NCAP-töréstesztű első és összkerékhajtással is 2000 kilogrammos fékezett utánfutót vontathat az autó, a fékezetlen utánfutó 750 kilós lehet. Az önsúly 1554-1636 kg közötti vezető és csomag nélkül.
Vezetés
Klasszikusan kerek, lapításoktól mentes kormánykerék fogad itt is, a kínai Mazdák kétküllős volánjával szemben a megszokott háromküllős formában. A vezetőülés kényelmes, de ebben a kategóriában illene a deréktámasz magasságát is állíthatóvá tenni, nemcsak a feszességét. Az üléshelyzet jól beállítható, nem muszáj magas bakon billegned.
Egyelőre egyféle motorral érhető el Európában, a 2,5 literes, négyhengeres szívómotor 141 lóerős, mint a vele közös padlólemezre épülő Mazda3 orrában is. Az elődből szinte csak a 194 lóerős fogyott, ezért nagy kérdés volt, mire elég a nála több mint 50 lóerővel gyengébb gép.
Nem ígért jót az elsőkerék-hajtással 10,5, összkerékhajtása 10,9 másodperces 100-ra gyorsulás, de a CX-5 jó példa ara, hogy csupán számadatokból nehéz jól következtetni egy autó karakterére.
Javít az összképen a fürge gázreakció, az öblös szívómotornál nem kell várni a turbó felpörgésére gázadás után. Bár a 4500-on mérhető csúcsteljesítménnyel szinte szívódízelesen egyenletes a teljesítmény-leadás és a 238 Nm-es nyomatékcsúcs már 3500-on adott, a motorban van élet, hajlandó pörögni 4500 felett is, amikor már nem nő a teljesítménye.
Kihúzatva szokatlanul érces a motorhang, a hangerő sok, de a hang önmagában inkább tetszett, mint zavart. Egyenletes sebességnél, 130-140-nel az új Mazda CX-5-ben nyugodtan utazhatunk. Elöl kettős oldalüvegezés mérsékli a szélzajt, a Bose-audiorendszer szépen aláfesti az autózást és a rugózási kényelem is jónak tűnt, nem bontják meg a harmóniát drasztikusan bekoppanó úthibák.
Jól sikerült a futóműhangolás. A CX-5 tisztán, eltalált kormányerőkkel irányítható, egy SUV-hoz képest oldaldőlése, bólintásai mérsékeltek és a nem kínai, nem Changan-alapú Mazdákhoz illően jól vette a gyors kanyarokat autópálya-felhajtókon és országúton.
Költségek
Mivel a Mazda meggyorsította a Japánból érkező új CX-5 szállítását, az első autók márciusban befutnak a márkakereskedésekbe. 13 703 900 forint az alapár, ami a bevezetés évében 12,99 millió Ft lesz.
A szériafelszereltség a belépőmodellben sem rossz, de a Centre-Line az a kivitel, amiben adott mindaz, ami hiányozhatna. Az alapverzióban csak kábellel csatlakoztatva működő AndroidAuto és Apple CarPlay itt fut vezeték nélkül is. A 15 198 900 forintról induló Centre-Line többlete még a 19-es felni, a motoros csomagtérfedél-mozgatás, a fűthető kormánykerék, a szabadkezes ajtónyitás a hasonlóan fontos és hasznos szélvédőre vetített kijelzővel együtt és együtt. Ami a Prime-Line mellett szól, az a szövet ülésborítás, mert a Centre-Line és az Exclusive-Line ülései műbőrösek, a 17 289 900 forintról induló Homura kap valódi bőrkárpitot.
|A Mazda CX-5 és vetélytársai – Listaár, forint
|Ford Kuga 1,5 EcoBoost Titanium aut. (186 LE)
|14 110 000
|Hyundai Tucson 1,6 T-GDi 7DCT Trend (150 LE)
|11 999 000
|Mazda CX-5 Prime-Line 2,5 aut. (141 LE)
|13 703 900
|Volkswagen Tiguan 1,5 TSI DSG Trend (150 LE)
|12 590 000
Árban az új Mazda CX-5 pont jól illeszkedik a CX-30 és a CX-60 közé, előbbi ársávja nagyjából 13 millióig forintig ível, a CX-60 úgy 16 milliótól felfelé fogy. A CX-5 alternatíva lehet azoknak, akik Ford Kugából, Hyundai Tucsonból, Kia Sportage-ból vagy Toyota Corolla Crossból ülnének át ritkább autóba. Vagy akiknek az autó élmény, nem csupán megoldás egy közlekedési problémára.
Jónak ígérkezik a fogyasztás, mert a három emberrel, országúton és autópályán megtett szakasz után 7,7 literes átlagfogyasztást írt ki a fedélzeti számtógép. Másnap egyedül és csak sztrádán, 110-140 között haladva 7,2 literes átlagot kalkulált az autó, ami nem túlzás egy 4,7 méteres benzines SUV esetében.
Értékelés
Egyetlen motorral, egyféle váltóval és teljes hibrid nélkül szegényes a kínálat az új Mazda CX-5-ből. A zajcsillapításán és helyenként az utastéri minőségérzeten lehetne javítani, de azzal a két hajtáslánccal, ami elérhető, a harmadik generáció is jó autó lett. Tágas belül, jól hangolt futómű van alatta, kedvező a fogyasztása és az autó tényleges minősége nem ébreszt kétségeket.
|Mellette – Ellene
|
|