Lassan másfél évtizede, 2011 óta van velünk a Mazda CX-5, amely azért is fontos autó, mert a Skyactiv-technikán kívül a Kodo formanyelvet is a középméretű szabadidő-autó vezette be a sorozatgyártású Mazdák között. Globálisan 4,7 millió, csak Európában 850 ezer autó eladása után jön a harmadik generációs Mazda CX-5, amely nem modellfrissítés utáni, hanem vadonatúj autó.

SUV-vonalon eddig a nagyobb autók kifejlesztése és bevezetése volt a feladat, de az európai CX-60 és CX-80 illetve az észak-amerikai CX-70 és CX-90 piacra dobása után eljött az idő a CX-5 leváltására. A második generáció 2017-től van velünk és bő nyolc év után, idén év végén adja át helyét az újnak. Mi már ültünk a harmadik generációs Mazda CX-5-ben.

40 fotó

Külső

Lényegesen nagyobb autó váltja le a kifutó CX-5-öt. Az új generáció 115 milliméterrel hosszabb, 15-tel szélesebb és 30 milliméterrel magasabb lesz, tehát hosszúsága 4690, szélessége 1860, magassága 1695 milliméter. A túlnyúlások nem változtak, tehát a teljes hossznövekedés a tengelytávban van, ami 270-ről 281,5 centiméterre változott.

Bár Jo Stenuit, a Mazda Motor Europe dizájnigazgatója szerint a Tokimeki és a Nagara formanyelvet követő Kodo világán belül gondolkodtak a tervezők, a kecses vonásokat mutató modell helyét egy jóval darabosabbra vett CX-5 veszi át.

Erősítik a terepjárós hangulatot a küszöbökön, a lökhárítók alján és a kerékjárati íveken körbefutó fekete műanyag védőelemek. Az autó kiállását a magasabbra vett alsó levegőbelépő is határozottabbá teszi az orron.

Mintha a konkurensek egyre agresszívabb ábrázata, ragadózómadaras lámpaszemei és a fél világ beszippantásával fenyegető lökhárítói a Mazda formatervezőit is átbillentették volna, hogy ilyen kort élünk, bestsellerüket az eddigi finom és elegáns vonások helyett robusztus orr-résszel kell csatába küldeni.

A Mazda egyes típusainál a szokásosnál hosszabb modellciklusokkal dolgozik, a Mazda6 12 évig készült, az MX-5 ND 11 éve van piacon, ami csak akkor működik jól, ha a dizájnban van valami időtlen, amitől az autó csak lassan és jól öregszik.

Nézzétek meg, hogy hat ma egy jó állapotú 406-os és egy 407-es Peugeot, pedig az utóbbi egy generációval fiatalabb. Élőben látva az újat és ismerve a mostanit, a KF kódjelű távozó CX-5 orra nekem kifinomultabb, elegánsabb és időtállóbb.

Belső tér

Mi egy erősen előszériás autóban ültünk, amiben a szoftveres funkciókat még nem tudtuk kipróbálni. A nem működő fedélzeti rendszeren kívül az utastré részletmegoldásai sem voltak véglegesek, tehát sok minden még nem derült ki az új Mazda CX-5-ről. Ami biztos, hogy biztos és már nem változik, hogy a több mint 11 centivel megnyújtott tengelytávval az utastér nagyon tágas.

10,25” az óracsoport képátlója, amelyen bal szélen látni a fordulatszámot és mellett digitálisan kiírva a sebességet. Középső kijelzőből kétfélével készül az autó, a kisebbik képátlója 12,9”, a nagyobbé 15,6 hüvelyk. Az érintőképernyőkön videostreaminget is futtathatunk, de csak álló autóban, nincs kitakarási funkció a vezető elől.

Beköltözik a Google a Mazdába, elérhető lesz a Google-térkép valós idejű közlekedési infókkal és a Gemini, a Google mesterséges intelligencia-asszisztense is elérhető, amivel elvileg fontos funkciókat lehet majd hangvezérelni, de ennek kipróbálására egyelőre nem volt lehetőségünk.

Reményteli, hogy a Mazda nem fosztja meg az embereket a tolótetőtől, a rendes árnyékolóval ellátott panorámatető első része nyitható. Az utasteret feldobja a hangulatvilágítás is, hét szín közül választhatunk.

Ügyféligény volt a jó nagy csomagtartó, ami 61 literrel tágasabb lett, mostantól 522 helyett 583 literes. A csomagtartó nemcsak nagyobbá, de jobban használhatóvá is vált az alacsonyabb padlószinttel és a nagyobbra nyíló csomagtérajtóval. Szűk síalagút helyett a 40:20:40 arányban osztott háttámla középső részének ledöntésével szállíthatunk hosszú dolgokat.

Technika

Keresztben álló orrmotoros autóként az új CX-5 a Mazdának azt a padlólemezét használja, amelyre a jelenlegi Mazda3 és a CX-30 épül, de a csatolt hosszlengőkarosnál igényesebb hátsó futóművet kap.

Elöl MacPherson konstrukció a kerékfelfüggesztés, hátul többlengőkaros a futómű. A rugók lágyabbak az eddiginél, változik a lengéscsillapítók hangolása. A fejlesztők kiszámítható, lineáris viselkedést ígértek, ami egy magas építésű családi autóval szemben a leggyakoribb elvárás.

Átmenetileg egyetlen motor marad a kínálatban, a korábban kivezetett 2,2 literes dízelek sorsára jut a 194 lóerős benzines is. Az új modell bevezetésekor egyedül a Mazda3-ból és CX-30-ból ismert szívó benzines lesz elérhető. Továbbra is választható elsőkerék-hajtású CX-5 és összkerekes is, a sebességváltó mindig automatikus, a Mazda saját fejlesztésű és gyártású hatfokozatú váltója a keresztmotoros autókhoz.

2488 köbcentis a továbbra is turbófeltöltő nélkül működő, 24 voltos kisegítő hibridrendszerrel takarékosabbá tett benzines. A szívómotor fajlagos teljesítménye mindössze 56,7 lóerő literenként, a 141 lóerős teljesítménnyel képes belül maradni az Euro 6e szabvány emissziós határain. A 238 Nm nyomatékmaximumú motorral az elsőkerék-hajtású verzió 10,5 mp alatt gyorsul 100-ra.

Mivel tilos lambda 1 fölé dúsítani a benzin-levegő keveréket, tehát 1 kg benzin elégetéséhez 14,6 kilogrammnál kevesebb levegőt használni, a motor működési tartományát szűkebbre vették a fejlesztők. A motorvezérlés nem viszi el abba a felső karéjba a négyhengerest, ahol a nagyobb csúcsteljesítmény termett.

Kiegyensúlyozó tengely simítja ki a motor járását, az égést tökéletesíti az injektorokkal hat furaton át, nagyon finoman beporlasztott benzin, a motor hatékonyságát a szívómotoroktól szokatlanul nagy, 300 baros befecskendezési nyomás javítja. Az olajcsere-periódus 20 000 km vagy egy év. Az atmoszférikus motor teljesíteni fogja az Euro 7-es előírásokat is, amikor az EU-ban érvénybe lép majd a szigorúbb környezetvédelmi szabvány.

Később nagyobb teljesítményű motorok is megjelennek az új Mazda CX-5-ben. Várható egy erősebb szívó benzines, nagyjából egy évvel a bevezetés után és 2027 végére-2028 elejére lehet kész az a teljes hibrid hajtáslánc, amely a Mazda fejlesztése. Abban is a 2,5 literes szívómotor lesz.

Az idő és a piac egyre inkább igazolja a Mazda stratégiáját, hogy az egyetlen és egyedül üdvözítő megoldás helyett többféle hajtásmódot fejleszt, köztük öntöltő teljes hibridet és full hibridet külső töltésű akkuval, 48 voltos hibridet a sorhatos dízelekből, adnak sima benzinest és tisztán elektromos hajtású akkus villanyautót is.

Elektromos hajtású CX-5 nem várható, ezt a szegmenst valószínűleg a Mazda 6e emelt karosszériás testvére fedi majd le a közeljövőben. A Mazda Arata szériaváltozatáról lehet szó, amely a Changan Deepal S7 rokona

Vezetőtámogatásban ara számíthatunk, amit a kategória meghatározó autói tudnak, tehát nagyon sok segédrendszer dolgozik a kezünk alá vagy épp idegesít majd, ennek megítélésére egy statikus, vezetés nélküli bemutató nem alkalmas.

Mindenesetre az autó kisorol az út szélére és megállítja magát, ha a vezető rosszul lesz és nem reagál, netán meghalna a volán mögött. Van sávváltási asszisztens, az adaptív tempomat megáll és újraindul a sorral és továbbfejlesztett 360 fokos kamera segít a környezet áttekintésében.

Hazai bevezetés: még idén befut

Eredetileg a balkormányos verziók európai érkezésére 2026 februárját jelölte meg a Mazda, de időközben korrigálták a magyarországi piaci bevezetés idejét is. Úgy tűnik fel, hogy már idén decemberben befutnak a márkakereskedésekbe az első autók. 13 699 900 Ft lesz az autó indulóára, ez tehát az elsőkerék-hajtású belépőmodell alapára, amelynek szériafelszereltségét egyelőre nem ismerjük pontosan.

Háromféle felszereltségre számíthatunk, Prime Line, Exclusive Line és Homura kivitelben vezeti be az importőr az új CX-5-öt. Az alapmodellből csak elsőkerekes lesz, a másik kettőből 4×4-es is rendelhető. Ezt a nagyon mutatós krémszínű vagy mogyorós bőrbelsőt a Homurához tudjátok majd választani, tolótető az Exclusive Line-hoz is elérhető lesz.