Mínusz 8-10 fokos reggelek és fagypont alatti nappali csúcshőmérsékletek nehezítették a Citroën ë-C5 Aircross dolgát a teszt hetében. Ilyen körülmények között a villanyautók könnyen lejáratják magukat. Az elektromos családi Citroën is megszenvedi a kemény telet, mint az összes villanyautó, de nem kell eldugni a kritikus újságírók elől a téli hónapokra sem. Az 560 ezer eladott autó után leváltott C5 Aircross a kettő közül a kisebbik akkumulátorral járt teszten a Vezessnél.
Külső
Markánsabb és agresszívabb formatervvel bocsátja útra a Citroën az új C5 Aircrosst 2017-ben bemutatott és 2022-ben renovált elődjénél. Szögletességével és éleivel illik az újkori Citroën formanyelvbe.
Markánsan a fém javára billen az üveg-fém arány, a lökhárítót és az ajtókat keskeny, függőleges betétek díszítik. Az orron megtalálható párhuzamos menetfénycsíkok a faron is visszaköszönnek.
Világító szárnynak hívj a gyár a hátsó lámpát, találó név a plasztikusan megformált fényforrásokra. Ezt is sikerült megmenteni a formát megelőlegező tanulmányautóból. Az aerodinamikai funkciójú részlet az autó legkülönlegesebb formai eleme, még ezen a bánatos szürke fényezésű autón is látványos és a visszapillantó tükörbe pillantva is jól kivehető.
4650 milliméteresre nőtt a modellváltással a Citroën C5 Aircross. Szélessége 1870 mm, az elektromos magassága 1691 mm. A tengelytáv 2784 milliméter. Elődjénél hat centivel nagyobb a tengelytáv, az autó öttel szélesebb és nagyságrendileg 15 centit nyúlt. Szinte pont félúton van a 3008 és az 5008 között, ami jól jön a kannibalizáció, a konszernmárkák közötti vevőmozgás mérsékléséhez.
Elektromos hajtással alapfelszerelés a tesztautón lévő 19-es felni és rendelhető 20-as is, míg a hibridek You felszereltséggel 18-assal nyitnak.
Belső
Eddig is vonzó élettér volt a C5 Aircross belseje, ami nem veszett oda a modellváltással. Barátságosak a belső téri anyagok, finom puha a műszerfalat borító textilréteg és sokkal könnyebb boldogulni itt a mindennapokban adódó feladatokkal, mint a Teslákban, az őket másoló kínai autókban vagy a kezelésükkel sajátságos mélyrepülést bemutató kapcsolómentesített Volvókban.
Nagyon jó a tekerős hangerő-szabályozó és hálás voltam a szélvédőfűtésért, illetve annak praktikus gombjáért a műszerfal bal szélén. A fűtőszálak nem zavaróak és nagyon gyorsan leolvasztják a havat és jeget, de az ë-C5 Aircrossban is jó, hogy szokatlanul gyorsan kezd meleget fújni beülés után. Ami lehetne egyszerűbb az a klímavezérlés, hiába adottak hozzá a valódi kapcsolók. A gomb csak azt a képernyőfelületet adja ki, ahol aztán érintéssel szabályozhatod a klimatizálást, de a hőmérsékletet-állítás közvetlenül elérhető.
10” a digitális óracsoport képátlója, négy nézetet kínál a műszerfal és egyszerű váltani közöttük. A nagy középső érintőképernyő 13,0 collos, ez egységes mindhárom felszereltségi szinten. Az érintőképernyőnek szép a rajza és a reakció is flottak. Kár, hogy a menüben megjelenített autó színe nem követi az autó fényezését, erre 2026-ban oda lehetne figyelni, ha egy Renault Zoé 2019 végén tudta, a BMW-k még régebben.
Nagyon jól jön a szélvédőre vetített kijelző, amelynek beállításához a Citroën a világ legjobb megoldását kínálja: a tükörállító joystickkal lehet mozgatni a HUD eltalált grafikájú és élesen megjelenített képét.
Adaptívak az első pohártartók, rugós karmaikkal megfognak többféle ibriket. Elöl sok öblös rakodóhelyet kínál az autó az ülések között, de a középkonzol takarásában lévőből nehéz bármit kivenni. A kartámasz alatti üreg hűthető, a légkondi levegőjének útja elzárható bent. Érezni az autón, hogy a Citroënnél odafigyeltek a belső terére, tényleg átgondolt, jól használható és hangulatos autó elegáns üléskárpittal.
Elöl és hátul is két-két USB-C töltőcsatlakozó van, alul az indukciós töltőtálcának van akkora teljesítménye, hogy ne csak felforralja, de töltse is a készüléket. 12 voltos csatlakozóból egy van az első ülések között a műszerfal alján és egy a csomagtartóban.
Térkihasználásban közepes munkát végzett a Citroën, a 4,65 méteres hosszhoz képest nincs kiugróan nagy hely hátul. Ezzel együtt remekül elférni, a teret vonzóbbá teszi a sík padló és az üléshelyzet is variálható. A háttámla hat fokozatban léptethető, meredekebbre állítva picit nagyobb lesz a csomagtér és néha ezen a pár centin múlik, hogy le tudod-e csukni az ötödik ajtót.
40:20:40 arányú a háttámla osztása, ami ugyanúgy csak a középső felszereltségi szinttől jár mint a hátsó levegőkilépők. Egyiket sem szép kispórolni egy kedvezményes áron 11,7 millióról induló autóból.
565 literes a csomagtartó, ami az üléstámlák döntésével 1668 literre növelhető. A háttámla hat fokozatban állítható, 21-35 fok között léptethető a támla, meredekbe állítva picit nagyobb a csomagtér, néha ezen a pár centin múlik, hogy le tudod-e csukni a csomagtérajtót. Nagyon kényelmes, hogy az elektromos csomagtérfedelet a vezetőülésből is nyithatjuk-zárhatjuk, de az autó mögött állva, láblendítésre is megbízhatóan reagált.
Technika
Egy francia kolléga nevezte a Stellantis STLA Medium padlólemezét a konszern svájci bicskájának, ez valóban találó. A C5 Aircross a 3008-nál hosszabb tengelytávú verziót használja, mint a Jeep Compass, az Opel Grandland vagy a Peugeot 5008. A gyártás helyszíne a franciaországi Rennes.
1,2 literes és háromhengeres a 48 voltos hibridverzió. A turbós benzinessel a hajtásrendszer 145 lóerőt ad le. Ebből a belső égésű motorra 136 lóerő jut és 230 Nm a nyomatékcsúcsa. A 28 lóerős villanymotor a hatfokozatú, duplakuplungos automatikus váltó házából hajt, tehát a villamos gép nem szíjhajtású önindító-generátor, ez egy komolyabb rendszer.
0,88 kilowattóra az akku kapacitása, amiből az autó csak 0,43-at használ ki. 11,2 mp a C5 Aircross alapmodelljének gyorsulása 100-ra és 201 km/óra a végsebessége.
320 kilogrammal nehezebb nála az 1874 kilós és 195 lóerős hajtásrendszerű full hibrid konnektorról tölthető akkuval, amelyre különféle Citroën-honlapokon 80-81, 86 és 96 kilométeres adatot is találtam elektromos hatótávra a WLTP-ciklusban. A nettó 17,8, bruttó 21 kilowattórás nagyfeszültségű akkuja alapáron csak 3,7 kilowattal tölthető váltóáramon, extraként 7,4 kilowattos lehet a még mindig egyfázisú töltő.
195 lóerős a hajtásrendszer, a feltöltött benzines itt egy rendes négyhengeres 1598 köbcentivel, 150 lóerőre és 300 Nm-re beállítva. A villanymotor az eddig 110 helyett 125 lóerős és 118 Nm a nyomatékcsúcsa, az automatikus sebességváltó itt hátgangos. Ez a leggyorsabb verzió a C5 Arcrossból, 8,3 mp alatt van 100-on, a végsebessége 221 km óránként.
Rokonszenves a hibridekben az 55 literes tank, sokszor ennél kisebbel szúrják ki a szemünket az autógyártók. Szomorú, hogy egy francia SUV nem vásárolható meg dízelmotorral, de ez a helyzet. Az előző C5 Aircrossból viszont elektromos nem volt, ami most már adott.
Tipikus Stellantis-tempó a motorházfedelet tartó igénytelen fémpálca, nincs teleszkóp, ami segítene a felemelésében. 154 kilowattos vagy 213 lóerős a tesztautó első kerekeit hajtó villamos gép, maximális nyomatéka 343 Nm. A 30 percen át leadható teljesítmény 141 lóerő. A 400 voltos akkumulátor itt 73,7 kilowattórás.
Egyenáramon 160 kilowatt a töltési teljesítmény maximuma, ami a 400 voltos autók között átlagos. Sajnos ezt a csúcsértéket csak igen rövid időre éri el az autó, amikor eléri, 80-140 kW közötti töltési teljesítménnyel nagyjából fél óráig tart a 10-80 százalékos kényszerszünet.
Váltóáramon egyformán 11 kilowattal tölthet ez a modell és a 231 lóerős, nagyobb akkus C5 Aircross is, amelynek gyártása idén szeptemberben kezdődik.
503-520 km a WLTP-ciklusban a tesztelt modell hatótávja, a 97 kilowattórás akkuval 680 kilométerre jut két teljes töltés között. Ennek az akkumulátorát az ACC (Automotive Cells Co) gyártja Franciaországban, a cég a Mercedes-Benz, a Total és a Stellantis közös vállalkozása az európai cellagyártás felfuttatására és a Kínának való kiszolgáltatottság mérséklésére.
Nem egyértelmű, hogy hány is van a progresszív hidraulikus ütközőbakos lengéscsillapítóból a különféle motorú autókban, kettő vagy négy a megfejtés. A C5 Aircross kétféle hibridje az olcsóbb és könnyebb csatolt hosszlengőkaros hátsó futóművet kapja, a tesztelt elektromosé független többlengőkaros.
Vezetés
Egyszerű és kényelmes a ki- és a beszállás a magas üléshelyzetű autóba. A kilátást erősen rontja a vaskos A-oszlop, ami zavar elsőbbségadásos helyzetekben és lekanyarodáskor. Könnyű kiállni a parkolóhelyekről, a fordulókör átmérője csupán 10,9 méter.
Jó fogású a felül lapított kormánykerék. A volán a Porschékon és a Mazdákon nem véletlenül kerek, de nagyon sok autógyártó másképp látja jónak. A kétküllős kormány passzol az autó sportos ambícióktól teljességében mentes karakteréhez.
Itt nincs külön fizikai gombja, mint a C3-ban, de összesen három érintés kell a sebességtúllépés csipogásának kikapcsolásához, szerencsére pillanatok alatt kiiktatható. Nagyon tetszett az ablakmosó, mert a lapátok alá spricceli a vizet sok vékony sugárban. Takarékos és hatékony módszer.
Üzemmódból takarékos, normál és sportos választható az elegáns billenőkapcsolóval. Padlógázon a motor mindhárom üzemmódban leadja maximális teljesítményét, nincs konkrét lóerőérték rendelve az egyes üzemmódokhoz, mint például az elektromos 208-ban.
Ne számítsatok falrengető gyorsításra, ezt jelzi az a 8,9 mp, amit az autó 100-ig produkál. Pont annyi erő van benne, amennyi szükséges és jól jön. Nem fogsz kipirulni a gyorsulásától, mégiscsak 2165 kilót ír a forgalmi, de a tesztelt Citroën ë-C5 Aircross kellően erős, flott autó, amivel sosem vagy alárendelt szerepben a forgalomban.
Mivel a nyomatéknövekedés késleltetve jelentkezik, az autó talán nem nyírja ki olyan gyorsan az első gumikat mint a hirtelenebb teljesítményleadásra hangolt elektromos autók, viszont nincs meg benne az az élmény, hogy hű, de mekkorát gyorsultunk. A végsebesség 170 km/óra, amit komolyan is vesz az autó, pár km/órával lépi csak túl.
Jól hozza a fontos villanyautós funkciókat az új Citroën ë-C5 Aircross. A kormány mögötti fülekkel könnyen szabályozható a rekuperáció erőssége, három fokozatban. A menüből is elindítható az akku előkészítése a minél gyorsabb villámtöltéshez, nem kell hozzá villámtöltőt megadni úti célként, de arra figyeljetek, hogy időben indítsátok az előkondicionálást, mert a szisztéma 30-45 perces előkészítési idő.
és a hatótávon túli célpontok megadására jól reagál a navigációsrendszer. Okosan tervez útvonalat, megadja a megállókat és az odaérésre kalkulált töltöttséget és külön kiválaszthatod, milyen minimumtöltöttséggel szeretnél az egyes töltőpontokra és a végcélhoz érni.
Más elektromos autókról is elmondható, hogy halkan és rezgésmentesen működnek, de a C5 Aircross ennél többet tud. Pont benne van az plusz figyelem és ráfordítás, ami az átlagos autóktól megkülönbözteti a jókat.
Finoman működik, lágyak az átmenetek gázadáskor, a gyorsításra arányosan reagál, parkoláskor finoman adagolható az ereje, nem ugrik meg gyorsításra és gyorsan, de érzéssel vált áram-visszatermelésbe gázelvételkor. Ezek apróságok, de ha nincsenek jól megoldva, az rövid idő után is nagyon idegesítő.
Jót tett a Citroënnek, hogy saját gyökereit és értékeit felfedezve a kényelem felé fordult. A rugózási komfort egyértelműen jó, az autó szépen fut és finoman rugózik. A Citroën Advanced Comfort ülések is tetszettek. Az ë-C5 Aircross egy bársonyos menedék utazás közben, olyan, mintha egy madártollakkal gondosan kibélelt fészekben suhannánk,
Ha megrendelitek a Max felszereltséghez 575 ezer forintos Hype Grey beltéri kivitelt a két első üléshez masszázsfunkció jár, ötféle masszírozási móddal. Sajnos ehhez le kell mondani a szériában járó kék belső hangulatról.
130-nál még viszonylag halk az autó, 150-re gyorsítva kezdik szétzilálni a csendet a szélzajok. Az adaptív tempomat és a sávban tartó működése látványossá teszi, mennyivel különb és érettebb az európai autók vezetőtámogató rendszereinek hangolása a helyenként érdemtelenül hájpolt kínai kategóriatársaké.
Sztrádán ténylegesen kényelmesebbé és kevésbé fárasztóvá teszik a haladást az önvezető funkciók. Ha üres a mellettünk lévő sáv, irányjelzés után az autó segít a sávváltásban, ha a kormányon lévő OK gombbal jóváhagyjuk a manővert, de ez nem nagy nyereség ahhoz képest, ha fordítunk picit a volánon.
Költségek
You, Plus és Max felszereltségi szinten érkezik hazánkban a Citroën C5 Aircross. A 145 lóerőssel kisegítő hibriddel a belépés listaáron 11 990 000 Ft, a 195 lóerős konnektoros hibrid 16 290 000 forintról indul, már a középső felszereltségi szinttel. Nálunk a 17 490 000 forintos alapárú elektromos verzió járt a kisebb akkuval, a tesztelt Max kivitelben 19 290 000 forintért. A hosszú hatótávú autók gyártása csak szeptemberben kezdődik.
Alapfelszerelés minden új elektromos C5 Aircrossban a 19 hüvelykes kerék, az állóra fékező adaptív tempomat, a kétzónás automatikus légkondicionáló, a hátsó parkolássegítő szenzor. A következő Plus szint lényegi többletfelszereltsége a tolatókamera első érzékelőkkel, a szabadkezes ajtónyitás és zárás, a vezetőülés állítható deréktámasza, a vezeték nélküli telefontöltő és a hátsó légbefúvás.
A Maxban alapáras a mátrix LED-fényszóró, motoros a vezetőülés állítása és adott hozzá a memória, fűthető a két első ülés és a kormánykerék, van szélvédőre vetített kijelző. A parkolókamera 360 fokos képet ad, a csomagtérfedél motoros és láblendítéssel nyitható. Adott továbbá egy fejlettebb vezetőtámogató csomag hátsó keresztirányú forgalomfigyeléssel és sávváltássegítéssel, az adaptív tempomat át tudja venni a sebességkorlátozásokat.
|A Citroën ë-C5 Aircross és vetélytársai – Listaár, forint
|Citroën ë-C5 Aircross comfort range (213 LE, 73,7 kWh, 503-520 km)
|17 490 0000
|Hyundai Ioniq 5 Comfort (228 LE, 84 kWh, 530/570 km)
|17 799 000
|Tesla Model Y (nincs adat, 534 km)
|16 669 900
|Toyota BZ4X (204 LE, 71,4 kWh, 436-516 km)
|17 800 000
Kínos a hőszivattyút felárért adni egy közel 19,3 milliós autóhoz, a 395 000 forint elég magas összeg a csekélyebb fogyasztásért. Nagyon értékes a Citroënek 8 évre vagy 200 000 kilométerre szóló általános garanciája, amit az új C5 Aircross vezetett be Magyarországon.
Igen hideg téli időben végül 25,4 kilowattóra/100 km-es fogyasztást írt ki a fedélzeti számítógép a teljes teszt átlagfogyasztására nagyobb arányban Budapesten kívüli szakaszokkal. Rövid utakon a fűtés energiaigénye miatt 35-38 kWh-ig felugrik a fogyasztás átmenetileg a kijelzőn, de ez nem a reális érték.
Francia kollégák mérése alapján melegebb időben 18,1 kWh/100 az átlagfogyasztás országúton és autóúton nyugodtan vezetve, ami 403 km-es hatótávot jelent. 130-at tartva 24,7 kWh jött ki odakint, amivel az autó öt kilométer híján nem jut el 300 km-re két töltés között. A 10-80 százalékos töltésre ezzel a fogyasztással 207 km jut.
Értékelés
Békés, tágas és hangulatos családi autó Citroën C5 Aircross. Elektromos autóként az ë-C5 Aircross hozza a lényeges villanyautós funkciókat és tisztességes hatótávot biztosít, kissé komótos egyenáramú töltéssel. Az alsó két felszereltségből kínos tételek maradnak ki ezen az árszinten, de a tesztelt modell vásárlóinak nem kell ezen aggódnia.