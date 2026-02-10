Eddig is vonzó élettér volt a C5 Aircross belseje, ami nem veszett oda a modellváltással. Barátságosak a belső téri anyagok, finom puha a műszerfalat borító textilréteg és sokkal könnyebb boldogulni itt a mindennapokban adódó feladatokkal, mint a Teslákban, az őket másoló kínai autókban vagy a kezelésükkel sajátságos mélyrepülést bemutató kapcsolómentesített Volvókban.

Nagyon jó a tekerős hangerő-szabályozó és hálás voltam a szélvédőfűtésért, illetve annak praktikus gombjáért a műszerfal bal szélén. A fűtőszálak nem zavaróak és nagyon gyorsan leolvasztják a havat és jeget, de az ë-C5 Aircrossban is jó, hogy szokatlanul gyorsan kezd meleget fújni beülés után. Ami lehetne egyszerűbb az a klímavezérlés, hiába adottak hozzá a valódi kapcsolók. A gomb csak azt a képernyőfelületet adja ki, ahol aztán érintéssel szabályozhatod a klimatizálást, de a hőmérsékletet-állítás közvetlenül elérhető.

10” a digitális óracsoport képátlója, négy nézetet kínál a műszerfal és egyszerű váltani közöttük. A nagy középső érintőképernyő 13,0 collos, ez egységes mindhárom felszereltségi szinten. Az érintőképernyőnek szép a rajza és a reakció is flottak. Kár, hogy a menüben megjelenített autó színe nem követi az autó fényezését, erre 2026-ban oda lehetne figyelni, ha egy Renault Zoé 2019 végén tudta, a BMW-k még régebben.

Nagyon jól jön a szélvédőre vetített kijelző, amelynek beállításához a Citroën a világ legjobb megoldását kínálja: a tükörállító joystickkal lehet mozgatni a HUD eltalált grafikájú és élesen megjelenített képét.

Adaptívak az első pohártartók, rugós karmaikkal megfognak többféle ibriket. Elöl sok öblös rakodóhelyet kínál az autó az ülések között, de a középkonzol takarásában lévőből nehéz bármit kivenni. A kartámasz alatti üreg hűthető, a légkondi levegőjének útja elzárható bent. Érezni az autón, hogy a Citroënnél odafigyeltek a belső terére, tényleg átgondolt, jól használható és hangulatos autó elegáns üléskárpittal.

Elöl és hátul is két-két USB-C töltőcsatlakozó van, alul az indukciós töltőtálcának van akkora teljesítménye, hogy ne csak felforralja, de töltse is a készüléket. 12 voltos csatlakozóból egy van az első ülések között a műszerfal alján és egy a csomagtartóban.

Térkihasználásban közepes munkát végzett a Citroën, a 4,65 méteres hosszhoz képest nincs kiugróan nagy hely hátul. Ezzel együtt remekül elférni, a teret vonzóbbá teszi a sík padló és az üléshelyzet is variálható. A háttámla hat fokozatban léptethető, meredekebbre állítva picit nagyobb lesz a csomagtér és néha ezen a pár centin múlik, hogy le tudod-e csukni az ötödik ajtót.

40:20:40 arányú a háttámla osztása, ami ugyanúgy csak a középső felszereltségi szinttől jár mint a hátsó levegőkilépők. Egyiket sem szép kispórolni egy kedvezményes áron 11,7 millióról induló autóból.

565 literes a csomagtartó, ami az üléstámlák döntésével 1668 literre növelhető. A háttámla hat fokozatban állítható, 21-35 fok között léptethető a támla, meredekbe állítva picit nagyobb a csomagtér, néha ezen a pár centin múlik, hogy le tudod-e csukni a csomagtérajtót. Nagyon kényelmes, hogy az elektromos csomagtérfedelet a vezetőülésből is nyithatjuk-zárhatjuk, de az autó mögött állva, láblendítésre is megbízhatóan reagált.