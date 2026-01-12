Ahogy a rejtett kilincseket kibillentjük, és bejutunk a beltérbe azonnal érezhető, hogy a csúcsmodellel állunk szemben. Az alacsonyabb felszereltségű kivitelekben is tágas, otthonos, hivogató a kabin kialakítása, de az N-Line esetén egy jó adag sportosság, és extrák hada növeli a típus vonzerejét. Vörös és fekete határozza meg a színvilágot, ami így sem komor, inkább komolyan vehető. A klasszikus, kerek volánon az Audikat idéző perforált bőrborítás feszül vörös díszvarrással, ez a szín pedig több dekorációs elemen is visszaköszön.

Az ülések is ezt a vonalat képviselik: újrahasznosított műanyagból készült felületük mellett Alcantara és bőr kombinációjával kérhetők. Tapintása, kivitelezése tényleg a prémium szint felé nyújtózkodik, főleg ha tudjuk: ezen a szinten a bőr valódi szarvasbőr, ez csak az N-Line mellé jár.

Az ülésfűtés és szellőzés sok Hyundai modellben ott van, de itt plusz elektromosan kihajtható lábtartó is növeli az extrák számát, ez tényleg ritka kiegészítő ebben a kategóriában. Az is tapasztal változást, aki nem a legcicomásabb kivitelbe ül át: megújult a kormány, négy világító kocka (ezt eléggé megszerették a tervezők) került középre, amelyek töltés során messziről mutatják, hanyadik negyednél tart a folyamat. Ezt a tesztautó nem tudta, itt az exkluzivitás jegyében egy nagy N-betű trónol a kormány közepén.

Praktikusabb, mobilbarátabb lett a középkonzol, a könyöklő körüli terület változott meg teljesen. Egy magas pultot kapott az első sor, amin a vezeték nélküli töltő tökéletes telefontartó is egyben, a két nagy méretű pohártartó mellett.

Ide telepítettek még egy sor fizikai gombot is, az ülésfűtést, szellőzést, kormányfűtést vezérelhetjük innen. Ez az egész egység sínen csúszik előre-hátra, így zseniálisan lehet játszani a térrel, a sík padlónak köszönhetően.

A “full-full” csomag érdekes kettőséget hoz a minőségérzet terén, a már említett ülések kifogástalanok, a kormány nagyszerű, szem magasságig minden rendben, de a műszerfalon akad kemény műanyag, térdtől lefelé pedig egész rosszul öregedő, könnyen karcolódó felületeket kapunk.

A kütyük áramellátását sem bízták a véletlenre, USB-C aljzatokkal ugyanis alaposan megszórták a kabint. Kettőt találunk rögtön elöl, a padló közelében, egy újabb páros rejtőzik a könyöklő alsó szintjén, és természetesen a hátul utazóknak is jutott két dedikált csatlakozó.

Fedélzeti rendszerei ügyesen egyensúlyoznak a digitális és a fizikai világ között, a kormány gombjai hagyományosak, jól kitapintható, érezhető kapcsolók, amelyeket azonnal, vakon lehet kezelni, és külön érdekes geg a vörös “drive mode” gomb, amivel az autó üzemmódjait váltogathatjuk.

A klímakonzolt is megtartották félig-meddig, mert ott van minden funkció felirattal, egyszerre megjelenítve, de a teret tagoló gombok helyett inkább egységes érintőfelület mögé száműzték ezeket. Így a kezelés is ilyen felemás, egyetlen mozdulat a befújás helyét, erejét állítani, de a felületen ezt vezetés közben pont eltalálni nem mindig egyszerű. Külön pirospontot kap a hangerő tekerhető klasszikus potmétere, ami mellett van még egy menüben barangolást megkönnyítő gombsor: ezzel érhetjük el a legfontosabb funkciókat a fedélzeti rendszeren.

Mert képernyő természetesen van bőséggel, a kormány mögött egy 12,3 colos infotainment érintőképernyő, valamint a 12,3 colos digitális műszeregység lakik. Ennek grafikája mutatja hogy lehet modern, a mobilos rendszerek stílusát hozó, de mégis klasszikus, két analóg órára emlékeztető elrendezést megvalósítani. Minden könnyen érthető, nem lehet összekeverni a megjelenített adatokat, a sávváltáskor megjelenő, holtteret mutató kamerakép pedig még mindig menő és hasznos.

A második sorban ér be igazán az egyedi kényelmi funkciók hada, az üléssor akárcsak elöl itt is elektromosan mozgatható, a támlákat külön dönthetjük, a beáramló levegő pedig a B-oszlopba épített szellőzőkön át érkezik.

Tágasak az ajtózsebek a lenyitható könyöklőben két pohártartót találunk, középen egész mély rekeszbe dobhatjuk az apróságokat, bőséges a lábtér, fejnek, vállaknak is jut elég hely, itt csapódik le igazán a 3 méteres tengelytáv előnye.

A dönthető háttámla a padlóba épített akkumulátor miatt villanyautókra jellemző alacsony üléspad méregfogát is kihúzza: kissé megdöntve lehet terpeszkedni, nyújtottabb lábbal ülni, így hosszú távon is kényelmes utazó autó az Ioniq 5.

A csomagtér szintén hozza a kötelezőt, 520 literes méretét az ülések 40:60 arányú döntésével 1580 literes, sík padlójú raktérré bővíthetjük. Ebben a kivitelben gombnyomásra mozdultak a háttámlák, és a csomagtérajtó is elektromosan nyílt, teljes az automatizáció. A padló alatt plusz rekeszbe pakolhatunk, amiben viszont itt plusz felszerelés, talán a hifi alkatrészei raboltak el némi teret, a kevésbé felszerelt verzióban több a hely.