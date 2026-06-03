A Porsche mindössze négy évig, 1989 és 1993 között gyártotta a 964-es szériát, amelyre a léghűtéses 911-esek korszakának csúcspontjaként emlékezik az utókor. Habár utódja, a 993-as sem kapott még vízhűtést (azt majd csak az 1997-től gyártott 996-oson vezette be a Porsche), de a 964 olyan fejlesztéseket kapott elődjéhez képest (Tiptronic váltó, elektronikusan szabályozott összkerékhajtás, csavarrugók, ABS, szervokormány), amelyek széles körben biztonságosan és kényelmesen vezethetővé tették. Nem mellesleg bődületesen jól nézett ki.

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Mindezekből kifolyólag napjainkban a 964-es széria áll a legtöbb restomod-műhely tevékenységeinek a középpontjában. Ilyen manufaktúra a brit Theon Design is, akik többször is is építettek már át 964-est, most pedig eljutottak a nyolcadik projekthez, amit egy brit ügyfél rendelt meg – erre utal a GBR008 típusjelzés.

A 3,6 literes, hathengeres szívó boxermotort már korábbi projektjeikben is 4,0 literesre fúrták fel, és szénszálas alkatrészekkel szerelték fel. A fojtószelep elektronikus (by-wire) vezérlésű, ami lehetővé tette különböző üzemmódok alkalmazását, a várositól egészen a versenypályáig. Van egy külön lárma-módus, ahol a maximálisan elérhető motorteljesítmény (427 lóerő, 439 Nm) mellett durrogó kipufogót is kapunk.

Ehhez a 427 lóerőhöz 1146 kg-os menetkész tömeg társul, ami 2,68 kg/LE tömeg/teljesítmény arányt jelent, ami bámulatos érték – a Theon Design pontosan tudta, mihez kell hasonlítania: a modern Porsche 911 GT3 legkönnyebb kivitelében 2,78 kg/LE-t tud.

A váltó hatfokozatú, és szó sincs összkerékhajtásról. Kapott viszont öt paraméterében állítható félaktív futóművet az autó (a holland TracTive-től), valamint az első tengelynél átmenetileg megemelhető a hasmagasság, ami hasznos, ha fekvőrendőrön kell áthajtanunk.

Az autót a megrendelővel szorosan együttműködve fejlesztették és gyártották, minden megoldás kifejezetten az ő kérésére született.

A karosszéria például teljes egészében szénszálas panelekből készült, kivéve az ajtókat: ezeknél, mint a cég minden eddigi átépítésénél, megőrizték az eredeti acél szerkezetet, hogy a nyitási és csukási érzet ugyanolyan legyen, mint egykoron. A szürkére fényezett felületet haragoszöld részletek díszítik, a lámpabúrák sötétítettek, a 17 colos keréktárcsák fekete-szürke színűek. A féknyergek az oldalfalon ordító Porsche-felirattal azonos színűek.

A utastérben szénszálas felületek találkoznak fekete bőrrel, amelyeket megint csak a kívül alkalmazott méregzölddel varrtak. Az üléseket a Recaro szállította, a lábtámaszok alumíniumból készültek, a kilincseket, a szellőzőrostélyokat és a műszerfali betéteket fémből esztergálták.

Az egyedi műszereken a karosszéria zöldje és szürkéje köszön vissza.

Egy harminc éves autóban stílustörés volna komoly hifit vagy egyéb elektronikát elhelyezni, de hogy a mindennapi használat követelményeinek mégis megfeleljenek, az eredeti gyári fejegységhez különálló erősítőt és hat Focal hangszórót társítottak, a szénszálas középkonzolon pedig vezeték nélküli telefontöltőt alakítottak ki.

Az autó nagyjából 6000 munkaóra ráfordításával valósult meg. A konkrét költségekről nem beszél a cég, de az nem titok, hogy az árak 430 ezer fontnál (177 millió Ft) indulnak, amiben sem az adók nincsenek benne, sem a kiindulási alapot jelentő, öreg 964-es.

A Theon idén mindössze hat ügyfélautót épít, és gyanítjuk, hogy évekre előre tele van a naptárjuk.