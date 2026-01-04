Nehezen megmagyarázható jelenetet örökítettek meg az Infrabel belga állami vasúti infrastruktúra-kezelő kamerái. Nem véletlen, hogy december 16-án készült, ám csak a napokban közzétett felvételekhez csak annyit fűztek hozzá, hogy „néha őrültségek történnek a síneken”.

Ezek tanúsága szerint ugyanis egy autó a síneken keresztül érkezett meg Mouscron közelében az egyik, tilos jelzéssel biztosított vasúti átjáróhoz, majd mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lett volna, visszatért az útra.

A videó nyomán a vasúthálózat üzemeltetője rendőrségi feljelentést tett, azt is figyelembe véve, hogy tragikus következményei is lehettek volna az esetnek. „Őrület… Még abban is kételkedtünk, egyáltalán igazi-e a felvétel, és nem a mesterséges intelligencia kreálta” – idézték a HLN oldalán az Infrabel szóvivőjét. Elmondása szerint máig tisztázatlan, hogyan került a sínekre az autó, csak feltételezhető, hogy úgy, ahogy távozott is a vágányról: egy vasúti átjárón keresztül.

„Ez valóban hihetetlen. Néhány éve már az Infrabelnél dolgozom, de ehhez hasonlót még nem láttam” – húzta alá Thomas Baeken.

