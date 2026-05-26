Jócskán 1000 lóerő feletti teljesítmény, összkerékhajtás, úgy lő ki a rajtvonalról, mint a puskagolyó, a végsebessége pedig a bűvös 400 km/órás határral kacérkodik.

Tehát a legfőbb számokban közel került a Bugattihoz, de van egy óriási különbség. Míg a Chiron nagyjából 1,18 milliárd forintos árcédulával rendelkezik, addig a ZR1X „mindössze” 59 millió forintnak megfelelő összegből megáll – legalábbis az Egyesült Államokban, ahol már kapható. Valljuk be, a Bugattik steril világából nézve ez tényleg a „szegények” alternatívájának hangzik.

A független mérések egyenesen a világ legjobban gyorsuló autói közé emelték a dobogóra, ráadásul mindkét változat (a sima ZR1 és az eAWD ZR1X is) pokolian gyors a versenypályákon is. Mi maradt még hátra? Már csak annyi, hogy kihívjanak egy igazi Bugattit, és bebizonyítsák: a „lakótelepi srác” is képes móresre tanítani az „aarisztokratát”.

A gyakorlati, életszagú párbajban egy „alap” 1500 lóerős Bugatti Chiron nézett farkasszemet az új Chevrolet Corvette ZR1X-szel. A korábbi tesztek alapján egyáltalán nem volt lefutott a meccs. Két ennyire brutális gépnél már a legkisebb tényező is sorsdöntő lehet: a pálya tapadása, a gumi és az aszfalt hőmérséklete, vagy hogy kinek sikerül jobban elkapnia a rajtot.

Bármelyik felülmúlhatta volna a másikat. A tikkasztó arizonai hőségben, egy kifejezetten gyorsulási versenyekre nem preparált felületen, a volán mögött két rendkívül tapasztalt amatőrrel (a Chironban Parker Nirenstein a Vehicle Virginstől ült) azonban nem sok kérdés maradt.

A Bugatti már az indulásnál vesztett néhány autóhossznyi hátrányt, és ami igazán meglepő, hogy a forgatókönyv a repülőrajtos futamoknál is hajszálpontosan ismétlődött. Bár a táv második felében a Volkswagen-család csodafegyvere lassan faragni kezdte a hátrányát a Corvette-tel szemben, ez édeskevés volt ahhoz, hogy ezen a néhány száz méteren legalább egy döntetlent kiharcoljon.

Tegyük hozzá az objektivitás kedvéért: a Chiron már nem mai gyerek, és

a vonzereje pedig messze nem csak a nyers dinamikában merül ki.